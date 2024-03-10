تقرير: مقتل ثلاثة من الجماعة الإسلامية في الغارة التي استهدفت بلدة الهبارية جنوب لبنان

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر لبنانية بأن الغارة التي استهدفت بلدة الهبارية جنوب لبنان والمنسوبة إلى إسرائيل أدت الى مقتل أربعة أشخاص من "الجماعة الإسلامية".

والأربعة ينتمون الى قوات الفجر- الجناح العسكري للجماعة الإسلامية. حيث استهدفت اليوم مسيرة إسرائيلية أطراف الهبارية من ناحية السدانة وفقا لتقارير لبنانية.

غارة جوية استهدفت قبل قليل أطراف الهبارية لناحية السدانة بعد غارة من مسيّرة استهدفت المنطقة نفسها صباحاً. ووفقا لمصادر إعلامية نعت الجماعة الإسلامية محمد جمال إبراهيم من بلدة الهبارية.