أمر رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإرسال مذكرة قيادة إلى قائد الفرقة 99، العميد باراك حيرام، بعد أن أعطى الإذن بتفجير مبنى جامعي في قطاع غزة دون الحصول على موافقة قائد القيادة الجنوبية.

ومع دخول العالم العربي والإسلامي اليوم الإثنين أول يوم في شهر رمضان ذي القدسية الخاصة ووسط تكسر الآمال بالتوصل إلى هدنة للإفراج عن الرهائن المعتقلين في غزة مقابل وقف الحرب نُشر صباح اليوم في صحيفة العربي الجديد تقرير يفيد بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ناقش خلال زيارته للمنطقة إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية قصيرة.

ووفق التقرير، تستمر الهدنة من يومين إلى أربعة أيام، تقدم خلالها حماس قائمة أولية تتضمن أسماء المختطفين الذين تحتجزهم، أو من تعرف أنهم بقوا على قيد الحياة، وأن يحصل الوسطاء على قائمة شاملة ومفصلة عن أوضاع المختطفين لدى الفصائل الفلسطينية.

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