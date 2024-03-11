تقرير: الجيش الإسرائيلي يحقق في تفجير جامعة في غزة دون تصريح | التغطية متواصلة
في شهر كانون الثاني قامت الفرقة 99 بتفجير مبنى الجامعة في غزة بعد تحديد موقع المسلحين تحته، دون الحصول على الإذن المطلوب من القيادة؛ ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا
أمر رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإرسال مذكرة قيادة إلى قائد الفرقة 99، العميد باراك حيرام، بعد أن أعطى الإذن بتفجير مبنى جامعي في قطاع غزة دون الحصول على موافقة قائد القيادة الجنوبية.
ومع دخول العالم العربي والإسلامي اليوم الإثنين أول يوم في شهر رمضان ذي القدسية الخاصة ووسط تكسر الآمال بالتوصل إلى هدنة للإفراج عن الرهائن المعتقلين في غزة مقابل وقف الحرب نُشر صباح اليوم في صحيفة العربي الجديد تقرير يفيد بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ناقش خلال زيارته للمنطقة إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية قصيرة.
ووفق التقرير، تستمر الهدنة من يومين إلى أربعة أيام، تقدم خلالها حماس قائمة أولية تتضمن أسماء المختطفين الذين تحتجزهم، أو من تعرف أنهم بقوا على قيد الحياة، وأن يحصل الوسطاء على قائمة شاملة ومفصلة عن أوضاع المختطفين لدى الفصائل الفلسطينية.
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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في الضفة الغربية ويدمر عبوات ناسفة بمخيم نور شمس وطولكرم
اعتقل الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية 20 مطلوبًا فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ضمن النشاط الهادف إلى تقويض أعمال محظورة.
وبدأت القوات عملياتها الليلة، في مخيم نور شمس للاجئين وطولكرم. وقال البيان إن قوات الهندسة عثرت على عبوات تم زرعها تحت المحاور بهدف الإضرار بالآلبات العسكرية التي تمر فوقها.
وفي قلقيلية اعتقل الجيش شخصا مطلوبا وصودرت أسلحة وسبع قنابل أنبوبية كانت في السيارة التي أطلقت النار من داخلها على القوات خلال العملية. كما تمت مصادرة ما يقارب 150 ألف شيكل، كما تم اعتقال تسعة مطلوبين آخرين.
وفي قرية وادي سمعان، تم اعتقال ثلاثة مطلوبين وعثر على عدد من الزجاجات الحارقة.
وفي مزارع النوباني إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة مطلوبين آخرين.
حتى الآن، منذ بداية الحرب، تم اعتقال حوالي 3500 مطلوب في الضفة الغربية، أكثر من 1500 منهم مرتبطون بحماس.
الجيش الإسرائيلي : القوات عثرت على أنفاق ومعدات لتصنيع الأسلحة في مجمع خان يونس السكني
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء السابع مدرع عثرت على أنفاق تابعة لحركة حماس في مجمع مدينة حمد السكني في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتقول إن أحد ممرات النفق أدى إلى طريق تحت الأرض حيث تم العثور على الطعام والأسلحة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن ممر نفق آخر يحتوي على معدات لتصنيع الأسلحة وآلات إنتاج الخرسانة التي تستخدمها حماس لبناء الأنفاق.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق دمرت في غارة جوية.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن اللواء داهم عدة مواقع أخرى لحماس في منطقة حمد، وصادر بنادق قناصة وعبوات ناسفة ومعدات عسكرية ووثائق استخباراتية.
ويضيف الجيش الإسرائيلي أنه إلى جانب الوحدة 504 التابعة لمديرية المخابرات العسكرية والشاباك، ألقت القوات القبض على عشرات من النشطاء المسلحين الذين حاولوا الفرار مع إجلاء المدنيين من منطقة حمد، وتم اعتقال مئات آخرين من المشتبه بهم للاستجواب.
تقرير: إسرائيل تلقي منشورات على منطقة الوزاني جنوبي لبنان للتحريض على نشاط حزب الله
أفادت موفدة سكاي نيوز أن الطائرات الإسرائيلية قامت بإلقاء منشورات على منطقة الوزاني جنوبي لبنان للتحريض على نشاط حزب الله. وتقول المنشورات: "يا ابن الجنوب.. حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم".
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تقارير: حماس تتحقق مما إذا كان مروان عيسى، قد قُتل في غارة جوية للجيش الإسرائيلي
أفادت تقارير أن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية أخيرة وسط قطاع غزة.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن عيسى كان مختبئا في مخيم النصيرات. بين السبت والأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مبنى يعتقد أنه كان موجودا فيه.
وتقول التقارير إن خمسة فلسطينيين قتلوا في الغارة، رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان عيسى من بينهم.
تقرير: حماس تحقق في إمكانية مقتل مروان عيسى في غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع
الجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة مستمرة على مجمع مدينة حمد السكني في خان يونس
قال الجيش الإسرائيلي إن لواء ناحال قتل حوالي 15 مسلحا في وسط قطاع غزة خلال اليوم الماضي، بنيران القناصة، والقتال من مسافة قريبة، ومن خلال استدعاء الغارات الجوية.
وخلال اليوم الماضي أيضًا، واصل لواء المغاوير غارته على مجمع مدينة حمد السكني في خان يونس جنوب قطاع غزة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن قوات الكوماندوز داهمت الشقق التي تستخدمها حماس، واعتقلت نشطاء، واستولت على أسلحة.
رئيس الأركان يأمر بالتحقيق في هدم جامعة الإسراء في غزة بدون تصريح
أمر رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإرسال مذكرة قيادة إلى قائد الفرقة 99، العميد باراك حيرام، بعد أن أعطى الإذن بتفجير مبنى جامعي في قطاع غزة دون الحصول على موافقة قائد القيادة الجنوبية.
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تقرير: رئيس وكالة المخابرات المركزية يناقش وقف إطلاق النار لفترة قصيرة في رمضان مقابل قائمة أولية بالرهائن
قال مصدر مصري لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، إن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، زار القاهرة مساء الجمعة الماضي، قبل لقائه مع رئيس الموساد ديدي بارنيع، وبحثا إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقف إطلاق نار قصير يمكن خلاله تمهيد الطريق للشحن والعطاء
سي إن إن: لا تتوقع إدارة بايدن أن توسع إسرائيل عملياتها العسكرية من قطاع غزة إلى رفح في المستقبل القريب
لا تتوقع إدارة بايدن أن توسع إسرائيل عملياتها العسكرية من قطاع غزة إلى رفح في المستقبل القريب. هذا ما قاله مسؤولان أميركيان كبيران لشبكة CNN، على خلفية بداية شهر رمضان.
وتأتي تصريحات المسؤولين بعد أن حذر الوزير بيني غانتس، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي، من أنه بدون التوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين، فإن الجيش الإسرائيلي سينتقل إلى المرحلة التالية في القتال ضد حماس، والتي ستشمل عملية في رفح.