رئيس الاستخبارات الأمريكية يحث على تثبيت "هدنة إنسانية قصيرة" في غزة خلال رمضان

ذكرت صحيفة العربي الجديد اليوم الاثنين ان رئيس وكالة المخابرات المركزية الاميركية وليام بيرنز دعا خلال زيارته للشرق الأوسط الى هدنة قصيرة الأمد في غزة تستمر من يومين الى أربعة ايام.

ووفقا للتقرير، فإن اقتراح بيرنز يتضمن قيام حماس بتقديم القائمة الأولية للرهائن الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر أو أولئك المعروف أنهم على قيد الحياة بعد أكثر من خمسة أشهر من الأسر. كما سيتلقى الوسطاء قائمة تتضمن تفاصيل حالة المختطفين.

أشار التقرير كذلك إلى قول مصدر مصري مطلع على التفاصيل إن "هناك ضغوطاً أميركية لإقرار "هدنة إنسانية سريعة" مع دخول شهر رمضان، مرجحاً أن ذلك "يأتي في إطار حرص واشنطن على عدم استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم".

فشلت حتى اللحظة كافة المساعي الدولية لإبرام اتفاق يسمح بوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن مع تعذر تقديم التنازلات من كلا الطرفين لا سيما إصرار حماس على إنهاء القتال في حين تصر إسرائيل على استكماله بما يضمن القضاء على قيادة الحركة العسكرية ورموز سلطتها الحاكمة في غزة نحو مستقبل لا رجعة فيه إلى سيطرة حماس.