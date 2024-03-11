أمر رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإرسال مذكرة قيادة إلى قائد الفرقة 99، العميد باراك حيرام، بعد أن أعطى الإذن بتفجير مبنى جامعي في قطاع غزة دون الحصول على موافقة قائد القيادة الجنوبية.

وفي الحدث الذي جرى قبل نحو شهرين، وافق حيرام على هدم مبنى جامعة الإسراء في منطقة مدينة غزة، لاعتقاده أنه يتم حفر أنفاق تحت المجمع الذي يختبئ فيه مسلحو حماس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سيتم إجراء تحقيق شامل في انهيار المبنى وعملية الموافقة على الانفجار من قبل قائد القيادة الجنوبية. وكشفت تحقيقات الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس استخدمت المبنى ومحيطه في نشاط عسكري ضد القوات الإسرائيلية، إلا أن عملية هدمه تمت دون الحصول على الموافقات المطلوبة. وتم بناء على نتائج التحقيق، إبلاغ قائد الفرقة من قبل قائد المنطقة الجنوبية".