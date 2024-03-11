تقرير: سلاح الجو الملكي المغربي ينضم إلى جهود إسقاط المواد الغذائية في شمال قطاع غزة

من المقرر أن يبدأ سلاح الجو الملكي المغربي اليوم بإسقاط المواد الغذائية على شمال قطاع غزة، وفق النشر في هيئة البث الرسمية كان. وجاء في التقرير أن ست طائرات نقل من طراز هيركوليس محملة بالمعدات أقلعت من المغرب إلى إسرائيل.

ومن المتوقع أن تهبط الطائرات في مطار بن غوريون للتزود بالوقود، لتكمل رحلتها باتجاه شمال قطاع غزة لإسقاط المواد الغذائية والمعدات الإنسانية في أول يوم بشهر رمضان الذي حل دون الإعلان عن هدنة انتظرها المدنيون المقبلون على فرض الصوم بفارغ الصبر وترقبها في الوقت نفسه عائلات المخطوفين الإسرائيليين.

بهذه الخطوة ينضم المغاربة إلى مجموعة الدول التي بدأت جهود إنزال المساعدات على الغزيين من الجو بضمنها الأردن ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا. وتمت العملية المغربية بتوجيه من الملك محمد السادس - وبالتنسيق مع إسرائيل - رغبة من المغاربة في تكريم الغزيين بمناسبة الشهر الفضيل.

قبل يومين، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع مصر، الولايات المتحدة، فرنسا، وبلجيكا، عمليات إلقاء مساعدات إنسانية من الجو على عدة مواقع في شمال القطاع. وتأتي هذه الخطوة في ظل الصعوبات التي تواجه عمليات إدخال المساعدات برًا، مما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشارة إلى أهمية هذه المبادرات الجوية.