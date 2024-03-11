تقرير: حماس تحقق في إمكانية مقتل مروان عيسى في غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم (الاثنين) أن حماس يخشى على حياة القائد الكبير مروان عيسى نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف.

ووفق النشر في معريف، فقد كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، قبل شهرين أن الجيش الإسرائيلي داهم المنزل الصيفي لعيسى.

وبحسب تقرير في إذاعة الجيش فقد هاجم الجيش الإسرائيلي من الجو الليلة الماضية هدفًا في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، بناء على معلومات استخباراتية بمكان وجوده.

أكدت مصادر في الجهاز الأمني، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية هدفاً كان يقيم فيه المسؤول الكبير في حركة حماس بعدد من القنابل. ومنذ ذلك الحين، تزايدت المنشورات في وسائل الإعلام الفلسطينية حول هوية المستهدف الرئيسي في إشارة إلى مروان عيسى. ولم ترد حتى الآن أي تأكيدات حول هذا الأمر، في حين أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل أبدت تفاؤلها وفق النشر في واللا.

ووفقا للتقديرات فقد تواجد إلى جانب عيسى وقت الهجوم عضو كبير آخر في الجناح العسكري لحماس. وبحسب مصادر أمنية، فقد تواجد الرجلان في منشأة تحت الأرض، لذا من الصعب معرفة حقيقة مقتلهما من عدمها.

عمل عيسى تحت إمرة محمد ضيف، ويعتبر بمثابة الجسر طيلة السنوات الماضية بين تطرف الضيف والاستعدادات لحرب مستقبلية ضد إسرائيل، والعملية البراغماتية التي يحركها السنوار في غزة. ويقدر مسؤولون في الجهاز الأمني وخبراء في شؤون غزة أن عيسى درج على اتخاذ جزء كبير من القرارات بصورة مستقلة.