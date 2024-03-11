مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في رفح "لا تزال على بعد أسابيع"

قال مسؤولون إسرائيليون لشبكة CNN إن الحملة الإسرائيلية العسكرية التي طال انتظارها والمثيرة للجدل في منطقة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة لا تزال على بعد أسابيع، وليست "وشيكة".

ووفقا للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي لم يستعد لهجوم على رفح حتى الآن، على الرغم من أنه يمكن "تنفيذه" في وقت قصير.

وأفادت مصادر لشبكة CNN أن العقبة الأبرز تتمثل بعدم التمكن من إنجاز عملية إخلاء أعداد كبيرة من النازحين داخل رفح المكتظة بالسكان وأنها ما تزال على بعد أسابيع فضلا عن عدم استكمال الخطة بعد.

وبمجرد الاستعداد لتنفيذ الخطة، قال المسؤولون الإسرائيليون إن إخلاء المدنيين سيستغرق "أسبوعين على الأقل".

تجدر الإشارة إلى أن قرار الهجوم على رفح يصطدم مع السيادة المصرية على محور فيلادلفيا وهو عنوان العملية الأبرز حيث يتم التخطيط لوضع حد لعملية التهريب التي تتم عبرالأنفاق التي تربط القطاع مع سيناء والعالم الخارجي.

ووفقا لتقارير إسرائيلية فقد توجه رئيس الأركان ورئيس الشاباك إلى مصر مؤخرا وبلغا الجانب المصري رسالة مفادها: "لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا".

AP Photo/Fatima Shbair

وفي المحادثات، أوضح هرتسي هاليفي ورونين بار أنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة مع حماس دون تسوية مسألة رفح، التي تعتبر بممراتها التحت أرضية إلى سيناء والعالم الخارجي شريان الأكسجين الرئيسي للوسائل القتالية المتقدمة.