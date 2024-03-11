وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يهنئ المسلمين بحلول رمضان ويحذر: "لا تجربونا"

تقدم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين بتهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان، الذي حل هذا العام وسط حرب مع قطاع غزة امتدت ارتداداتها إلى أكثر من جبهة لا سيما في الضفة الغربية التي تشهد نشاطا متزايدا ومكثفا للجيش الإسرائيلي وحملة اعتقالات غير مسبوقة ناهيك عن الجبهة الشمالية حيث تدور حرب استنزاف عنوانها حتى اللحظة سياسة ضبط النفس.

وقال غالانت في بيان: "شهر رمضان هو شهر مهم نزل فيه القرآن وفيه فرصة لتحسين علاقات الجوار وتقوية الروابط الأسرية. ونحن ندرك أن شهر رمضان قد يكون شهر الجهاد، ونحن نقول لأي شخص يفكر في أن يجربنا- نحن جاهزون، فلا تقعوا في الخطأ. أريد أن أهنئكم وأقول للجميع - دولة إسرائيل تحترم حرية العبادة في الأقصى وفي جميع الأماكن المقدسة. رمضان كريم".