نتنياهو: 'هناك خلافات مع بايدن لكن لن ينفع حماس الاعتقاد بأن هناك فجوات مع الولايات المتحدة'

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إلى الخلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، حيث فشلت المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق عشية حلول شهر رمضان يسمح بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في محاولة من الأخيرة لإثارة صراع أوسع نطاقا، على ما يؤكد نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء: "هناك خلافات مع بايدن. وليس من المفيد أن تعتقد حماس أن هناك خلافات مع الولايات المتحدة".

وتابع نتنياهو: "لقد أجريت مع بايدن العديد من المحادثات الودية، لكنني أنا المسؤول عن مستقبل بلدنا. غالبية المواطنين يؤيدون مواقفي".

طفت إشارات على السطح مؤخرا توحي بتدهور العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية القتال في غزة حيث شدد بايدن باستمرار على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنه في المقابل وكلما ازداد الضغط الشعبي تأييدا للفلسطينيين طالب القيادة الإسرائيلية بزيادة المساعدات لسكان غزة.

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وفي تصريح له مؤخرا لقناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، قال بايدن إن "نتنياهو يؤذي إسرائيل، ولن نقبل 30 ألف قتيل فلسطيني آخر". وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة لديها خط أحمر تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودخول رفح يمثل خطا أحمر، لكن هذا الأمر لن ينعكس بالضرر على مواطني إسرائيل.

وأوضح نتنياهو خلال حديثه مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن هناك اتفاقا بين إسرائيل والحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالأهداف والأمور الأساسية في الحرب - لكن الأطراف تختلف فيما يتعلق بالطريقة التي يجب الحصول عليها، وأضاف أن تجنب العمل في رفح سيكون بمثابة قرار عدم العمل في برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية. وأكد: "ليس من الممكن التوقف عند القضاء على ثلثي حماس فقط. يجب التخلص من الأمر برمته، وإلا فإنهم سيعودون للسيطرة على القطاع بأكمله".