من هو مروان عيسى الشخصية رقم 3 في حماس-غزة؟

في حال صحة التقارير بأن المسؤول في حماس مروان عيسى اغتيل في هجوم إسرائيلي، سيشكل الأمر ضربة قوية لحماس وستقيد من قدراتها لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية، جاء هذا وفقا لتقديرات مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي.

وذكر المسؤولون بحسب "والا" بأن عيسى رقم ثلاثة في حماس-غزة بعد محمد الضيف ويحيى السنوار، يعتبر "مسؤولا تنفيذيا" ماهرا وخطيرا في الحركة، ولهذا السبب فإن القضاء عليه- على افتراض بأن العملية نجحت- ستكون ضربة معنوية شديدة للتنظيم. أيضا من الناحية العملياتية، فإن إخراج عيسى من الساحة سيمس كثيرا بقدرات حماس السيطرة على قطاع غزة، وبناء صورة استخباراتية حول إسرائيل وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية المناورة.

وفي حال اتضح أنه تم اغتياله بهجوم إسرائيلي، سيكون من الممكن تعريف ذلك بأنها ضربة كبيرة لقدرة السنوار وضيف القيام بأنشطة مسلحة. وذكر التقرير أنه وفقا لتقديرات في غزة قتل إلى جانب عيسى مسؤول آخر في حماس: رئيس جهاز المساعدة القتالية في الجناح العسكري، رازي أبو طعمة. ومن الممكن أنه تواجد إلى جانب الاثنين شخصيات رئيسية أخرى في التنظيم خلال الهجوم. ويشار الى أن نجله محمد قتل في 28 كانون ثاني/ديسمبر في هجمات سلاح الجو الإسرائيلي.

ولعب عيسى وفقا للتقرير دورا مركزيا في هجوم السابع من أكتوبر ، في حين أن محمد الضيف كان العقل المدبر والمخطط للهجمات، بينما تولى عيسى مسألة تنفيذ الخطط وإخراجها لحيز التنفيذ.

شخصية عيسى معروفة في إسرائيل بفضل صورته الى جانب جلعاد شاليط عند الإفراج عنه من أسر حماس في عام 2011، وهو من مؤسسي حماس ، ويحرص على أن يظل بعيدا عن الأنظار وظهوره العلني نادر نسبيا. وقضى عقوبة بالسجن خمس سنوات بسبب نشاطه في حماس، وقضى أربعة سنوات في سجون السلطة الفلسطينية، لكن أفرج عنه في الانتفاضة الثانية، واستهدف بيته في غزة ثلاث مرات بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2012 و2014 و 2021.

ولد عيسى في عام 1968 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وتعتبر عائلته من مؤسسيه. وقام بعد الإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية بهجمات ضد إسرائيل. وعمل كثيرا على تحسين قدرات حماس وجمع الخلايا والجماعات المسلحة الغير منظمة في ذراع عسكري مع تركيبة واضحة تحصل على دعم اقتصادي. وهو منخرط بالقنوات الأمنية والسياسية على حد سواء.

وصرح مسؤول إسرائيلي أمني سابق لموقع "والا" إن عيسى يعتبر إحدى أقوى شخصيات حماس في القطاع، هو لا يتكلم، لكنه بشكل أساسي يفعل، ومن هنا تنبع قوته. هو يثبت للجميع بأنه حين يعد، يفي بوعده". ووفقا لنفس المسؤول، قوة عيسى تنبع :"ليس من قربه فقط من السنوار، إنما من الضيف ومسؤولين آخرين. هو يدرك أنه دائما أنه مستهدف من إسرائيل، لذلك فهو يتصرف بمستوى عال من عدم المشاركة والسرية".