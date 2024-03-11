الجيش الإسرائيلي ينقل سبعة أيتام فلسطينيين الى بيت لحم في الضفة الغربية

أجرى الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية وبتعليمات من مجلس الأمن القومي عملية نقل سبعة أيتام من غزة الى الضفة الغربية والتي استغرقت 24 ساعة من يوم الأحد حتى اليوم الاثنين.

مجلس الأمن القومي صادق على نقل المجموعة التي ضمت أيضا عشرات المرافقين البالغين من غز، من دار الأيتام SOS في غزة والذي توقف عن العمل في القطاع الى بيتهم الجديد في بيت لحم. هذه البادرة كانت بطلب من السفارة الألمانية.

وجندت قوات كبيرة للجيش الإسرائيلي بغرض تنفيذ عملية النقل على طول محور حركة السير من معبر طابا وحتى شارع الأنفاق قرب القدس، وذلك للسماح للباصات التي نقلت الأيتام ومرافقيهم الوصول بأمان إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

ووفقا للتقرير في N12 لم يتلق المجلس الأمني المصغر-الكابينيت تحديثا عن العملية. ومن المتوقع أن تصل القافلة التي تضم الايتام مع المرافقة الأمنية المكثفة الى المعبر مساء اليوم.