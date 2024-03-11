مسؤول إسرائيلي: رغم الخطوط الحمراء التي وضعها بايدن، عملية في رفح ستحدث

صرح مسؤول إسرائيلي كبير ظهر اليوم إنه "في الأسبوع المقبل سنرى ما إذا ذلك ممكنا، في ظل ظروف معينة من الممكن الوصول الى هناك- لكن ذلك صعب". وأضاف المسؤول الكبير بأنه رغم رسم الخطوط الحمراء من جانب الرئيس جو بايدن "عملية في رفح ستحدث". ووفقا للمسؤول "السؤال هو متى- لأن هناك تعقيدات كثيرة".

وفي غضون ذلك، ناقش كابينيت الحرب الليلة قضية صفقة المختطفين، مسؤولون مطلعون على المفاوضات طرحوا مجددا الطلب لتوسيع تفويض طاقم المفاوضات، لكن جميع أعضاء مجلس الحرب كانوا جميعهم ضد الاقتراح.

وقدرت إسرائيل يوم السبت الماضي، بعد اجتماع رئيس الموساد ديدي بارنياع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، أنه لا تزال هناك فرصة لتحقيق انفراجة خلال شهر رمضان فيما يتعلق بصفقة المختطفين. وذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، صباح اليوم، أن بيرنز ناقش، من بين أمور أخرى، إمكانية التوصل إلى وقف قصير لإطلاق النار، يتم خلاله تمهيد الطريق أمام المفاوضات.

وقال مصدر مصري للصحيفة إنه خلال فترة زيارة بيرنز دارت نقاشات حول صيغة تقضي بإلغاء الالتزام بقائمة المختطفين على قيد الحياة- حماس ستقدم قائمة أولية تتضمن أسماء المختطفين الذين لديها فقط، أو فقط المختطفين المعروف أنهم على قيد الحياة، وسيتم تزويد الوسطاء بقائمة مفصلة بأسماء المختطفين لدى التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.