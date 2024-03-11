غالانت ونتنياهو يلمحان إلى اغتيال رقم 3 في حماس-غزة

بعد تلميحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يبدو أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ألمح أيضا الى إمكانية اغتيال الشخص رقم ثلاثة في حماس-غزة ونائب محمد الضيف مروان عيسى وقال :"توجد نجاحات، تشمل الأيام الأخيرة، وستكون نجاحات- النشاط متواصل ويسير بالاتجاه الصحيح" وشدد غالانت :"يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ستكون أمامنا تحديات- الأول في الشمال، بكل معانيها".

التفجيرات التي وقعت قبل يومين استهدفت مروان عيسى، نائب رئيس الذراع العسكرية لحركة حماس محمد الضيف ، ووقعت الهجمات في الليلة بين السبت- الأحد ، هذه العملية أدارها جهاز الأمن العام-الشاباك والجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وليس من الواضح إن كان عيسى اغتيل بالفعل- وقال مسؤول إسرائيلي إنه يتعاظم الاعتقاد إنه بالفعل قتل، وفي حال وقوعه ستكون عملية الاغتيال الأكثر دراماتيكية منذ اندلاع الحرب، وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ألمح بوقت سابق أيضا الى اغتياله ، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي على ذلك.

وأضاف وزير الأمن "بعد خمسة أشهر من بداية المعركة، من الواضح أن حماس أخطأ بتقدير وضعه بخصوص لما من الممكن أن تقوم به إسرائيل وما هي التضحيات التي تقدمها. اعتقدت أنه يمكنها ردعنا، وأنه يمكن أن تفرقنا، وأن يجعلنا نفقد أعصابنا بسبب الثمن الذي يدفعنا لفقدان أعصابنا، وحقيقة أن أصدقائنا سيتركوننا- كل هذه الأمور لم تحدث".

وفي تطرقه الى وضع إسرائيل في الساحة الدولية قال :"أيضا أصدقائنا وأيضا أعدائنا يفحصون ما يحدث في إسرائيل، وفي هذا الجانب فإن نهاية المعركة بالنصر يعتبر بداية المحاور الى اين ستتطور الدولة في الاتجاهات الاستراتيجية- الردع أمام الأعداء ودعم الأصدقاء. لذلك من المهم إنهاء ذلك أيضا من أجل المستقبل، وليس من أجل الحاضر".