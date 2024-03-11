الجيش الإسرائيلي : مقتل مسلح من جنين كان بطريقه لتنفيذ عملية كبيرة في إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك عن اغتيال مسلح قالوا إنه خطط تنفيذ عملية خلال الفترة الزمنية القريبة. وقالوا إن محمد جابر من جنين اغتيل خلال نشاط مشترك لوحدة المستعربين "دوفدفان" وعناصر الشاباك في قريبة زيتا شمال طولكرم.

وذكر البيان إنه "اغتيل وهو في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية لتنفيذ عملية انتحارية كبيرة في الفترة الزمنية القريبة، وهو يحمل أسلحة وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام". وذكر البيان بأن جابر رفع مسدسا تجاه القوات الإسرائيلية قبل اغتياله.

من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه "نقلت إصابة خطيرة جدا برصاص الجيش الإسرائيلي بالفخد" في السوبر ماركت عند مفترق علار قرب طولكرم، وتحدث لاحقا عن إصابة ثانية.