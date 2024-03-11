الجيش الإسرائيلي يعتقد أن اغتيال السنوار أو اعتقاله سيثير أهالي غزة ضد حماس

ذكر موقع والا الإسرائيلي أن حركة حماس تدفع هذه الفترة حملة تحريض واسعة بهدف توحيد ساحات القتال المختلفة، ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن يحيى السنوار يأمل من مكان مخبأه في قطاع غزة بأن يحول شهر رمضان والحرم القدسي الحرب في غزة الى حرب دينية وفي إطار ذلك يتم دمج الساحة الداخلية في إسرائيل بما يشمل المواطنين العرب، وساحات أخرى.

في هذه المرحلة، لم يرصد الجيش الإسرائيلي توجه بموجبه يثور الجمهور في غزة ضد حماس. ووفقا للتقديرات، فقط اغتيال أو اعتقال السنوار هو الذي سيضاعف محاولات الشارع الفلسطيني لتحدي حماس.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي إنه من الممكن مواصلة ضرب حماس إلى أن يتم الحديث عن قوة بديلة تسيطر في غزة. الجيش الإسرائيلي أجرى تمشيطا لعناصر القوة في غزة- بما يشمل العائلات المؤيدة لفتح أو النقابات المهنية – ووفقا لتوصيات الجيش هذه العناصر ليست ملائمة. وعلى أية حال، الجيش الإسرائيلي مصمم على إنهاء سلطة حماس حتى لو أنه من غير المعروف من سيستبدل سلطة حماس.

في ظل المخاوف من توحيد الساحات، الجيش الإسرائيلي يعتقد أن التنسيق الأمني للجيش الإسرائيلي والشاباك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في وضع جيد. أوامر الرئيس الفلسطيني أبو مازن للأجهزة الأمنية تشمل الحفاظ على الاستقرار بما يشمل منع أنشطة حماس والإخلال بالأمن العام. ويحذر الجيش الإسرائيلي من أن فقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يمكن أن يؤدي الى توجه سلبي ، ولذلك يجب العمل على أنشطة تخلق الأمل في الشارع الفلسطيني. وفي غضون ذلك ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن "نسبة البطالة في الضفة الغربية تضاعفت منذ السابع من أكتوبر وبلغت 29%".

وشدد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد لرمضان تأثير على نشاط الجيش الإسرائيلي العملياتي في قطاع غزة. في إطار المساعدات الإنسانية، ستشاركه بتوزيعها وتسليمها منظمات دولية وعدد من الدول وسيتم تسليم وجبات رمضان الى "الرعاة" المحددين مسبقا في غزة. ويرفض الجيش الإسرائيلي الادعاء عن وجود مجاعة في غزة ويصرون بأن حماس هو من يحاول خلق رواية تجويع السكان في غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تبذل ضغوطات كبيرة بعدد من المواقع لمنع عملية برية في رفح.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أنه في نهاية الحرب يجب تفكيك منظمة أونروا بزعم أنها تضر وتضعف السلطة الفلسطينية، ويحاول جهاز الأمن الإسرائيلي إيجاد بديل لها، ويرصدون رغبة متزايدة في السلطة الفلسطينية لأداء دور في غزة. وفي هذه المرحلة تعمل إسرائيل على أن تستبدل وكالة الغذاء العالمية اونروا، وحتى أن هذا الموضوع طرح أمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.