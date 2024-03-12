مقتل لبناني في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في بعلبك شرقي لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية إنه خلال الهجمات الإسرائيلية في بعلبك أصيب مبنى سكني في مدينة أنصار في البقاع اللبناني، جنوبي بعلبك وافيد أن المنطقة استهدفت بأربع غارات إسرائيلية.

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وأشار محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر إنه "مواطنا واحدا قتل على الأقل وإصابة آخرين" في الهجمات ضد بلدات داريا وشمسطار في حين ذكرت الوكالة الوطنية أن "غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة أنصار بمنطقة البقاع"، وأفيد أن القتيل في الغارة التي استهدفت بلدة أنصار هو مصطفى غريب لاعب فريق تجمع شباب بعلبك.

وأوضحت مصادر لبنانية أن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك،في حين وقعت 3 غارات بين طاريا وشمسطار على بعد نحو 20 كيلومترا غربي المدينة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي العمق اللبناني على بعد 100 كيلومترات من الحدود وذكر أن :"مقاتلات حربية هاجمت موقعين لحزب الله في البقاع، هذه المواقع تابعة للقوة الجوية لحزب الله الذي خططت ونفذت مناورات مختلفة تجاه المناطق الإسرائيلية". مضيفا أن "الغارات جاءت ردا على هجمات مسيرات حزب الله لمناطق في هضبة الجولان خلال الأيام الأخيرة".

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