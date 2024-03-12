التغطية متواصلة| تقرير: إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ في قذيفتين من لبنان على البلدات الشمالية الإسرائيلية
"قوات الجيش هاجمت مجمعين تابعين لحزب الله في عمق لبنان" وتابع "وترتبط هذه المجمعات بالقوات الجوية لحزب الله التي خططت ونفذت أهدافا مختلفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، إن "قوات الجيش هاجمت مجمعين تابعين لحزب الله في عمق لبنان" وتابع "وترتبط هذه المجمعات بالقوات الجوية لحزب الله التي خططت ونفذت أهدافا مختلفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وتأتي هذه الهجمات ردا على تحرك طائرات حزب الله باتجاه هضبة الجولان خلال الأيام القليلة المنصرمة.
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وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية: غارة إسرائيلية على بلدة السريرة إلى الشرق من صيدا
وفد حماس يلتقي الأمين العام لحزب الله في بيروت
أعلن حزب الله أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله التقى وفدا من حماس برئاسة خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار. ولم يحدد البيان موعد عقد اللقاء لكنه قال إنه ركز على "التطورات في غزة والضفة الغربية ودعم الجبهات والمفاوضات لإنهاء العدوان في غزة".
وفد التفاوض الإسرائيلي: "حماس مهتمة بالتوصل لاتفاق في رمضان"
قالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفد التفاوض الذي مثل البلاد في مفاوضات ترمي لتبادل الأسرى مع حركة حماس بأن الحركة مهتمة بالتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى في رمضان، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».
لكن الهيئة نقلت عن الوفد أيضا القول إن حماس تسعى إلى إشعال الأوضاع داخل إسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية خلال رمضان.
وقالت هيئة البث أيضا إن القيادة السياسية في إسرائيل لا تزال ترفض توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي المفاوض.
وذكرت أيضا أن سجالا حادا دار بين وزير مجلس الحرب غادي آيزنكوت ومن يعارضون توسيع صلاحيات الفريق المفاوض، ونقلت عن مسؤولين في مجلس الوزراء القول إن الموقف اقترب من نقطة الغليان بين أعضاء المجلس بشأن صفقة المحتجزين.
الجيش الإسرائيلي: قواتنا الجوية تستهدف 3 منصات إطلاق صواريخ جنوبي لبنان
أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة تنطلق من قبرص
سفينة أميركية لنقل مساعدات إنسانية تتجه إلى غزة، وهي "تحمل المعدّات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية"، وفقاً لتصريحات رسمية. فيما تستعد أول سفينة محملة بالمساعدات للانطلاق من قبرص إلى غزة.
تقرير: لاجئون سوريون وأفغان مسلحون حاولوا مهاجمة اليهود الأوروبيين
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "مجموعتين من اللاجئين من سوريا وأفغانستان بحوزتهما بنادق ومسدسات بما في ذلك بنادق كلاشينكوف تم اعتقالهما في ديسمبر/كانون الأول المنصرم في النمسا والبوسنة. وكان لدى بعضهم صور وخرائط لأهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا على هواتفهم."
طائرات حربية إسرائيلية شنت، صباح اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع إطلاق الصواريخ باتجاه مرتفعات الجولان
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان
مسؤول حماس في الخارج: “المفاوضات لن تتوقف حتى يقبل نتنياهو شروط حماس”.
قال أحد كبار مسؤولي حماس في الخارج محمد نزال، لقناة "الجزيرة" القطرية، إن"المفاوضات لم تتوقف، لقد وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة، لكن قطر ومصر تعملان جاهدتين على مواصلة المفاوضات. حماس تستجيب للوسطاء وتحاول التعاون بشكل إيجابي ولكن نتنياهو يشكل عائقا"
المخابرات الأمريكية:"إسرائيل ستواصل قتال حماس لسنوات قادمة"
خلال جلسات استماع الوكالة الأمريكية أمام مجلس الشيوخ، تشير التقديرات إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في تدمير الأنفاق في قطاع غزة، مما سيسمح للمسلحين بالاختباء ومواصلة مهاجمة الجيش الإسرائيلي لفترة طويلة.
ووفقا للأميركيين، فإن "شعبية نتنياهو في أدنى مستوياتها على الإطلاق في إسرائيل، ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات كبيرة للمطالبة بإجراء انتخابات".
تقييم المخابرات الأمريكية: " قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم في خطر"
تقرير: إدارة بايدن تعتزم "فرض قيود على المساعدة العسكرية لإسرائيل"
ذكرت مجلة "بوليتيكو"نقلا عن 4 مسؤولين أميركيين على دراية بتفكير الإدارة الأميركية، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم النظر في وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا مضت قدماً في اجتياح رفح"
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن "انفتاح بايدن على اتخاذ هذه الخطوة يعكس التوترات الشديدة في علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رفض جهود إدارة بايدن لكبح جماح إدارته للحرب في غزة".
وفي حين أن بايدن لم يتخذ أي قرار بشأن الحد من عمليات نقل الأسلحة في المستقبل، قال المسؤولون إنه "قد يفعل ذلك إذا شنت إسرائيل عملية جديدة تعرض المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الخطر".
وذكر أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته على غرار المسؤولين الآخرين: "إنه شيء فكر فيه (بايدن) بالتأكيد".
وكان بايدن قد أعطى مؤشرات متباينة حول موقفه تجاه مبيعات الأسلحة المستقبلية لإسرائيل.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 70 صاروخا استهدف هضبة الجولان من لبنان
تقرير: تم إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخًا من لبنان خلال القصف الأخيرعلى البلدات الإسرائيلية الشمالية
أشارت التقارير إلى أن بعض هذه الصواريخ انفجر جراء صواريخ اعتراضية فوق مناطق مرجعيون وسهل مرجعيون،
وكان شخص واحد على الأقل قتل وأصيب آخرون، عندما شنت إسرائيل غارات قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، أمس الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية.
https://twitter.com/i/web/status/1767427539020976220
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ويليام بيرنز: "نحن نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق، لكن لا أحد يستطيع أن يضمن النجاح".
وصف رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، خطة وقف إطلاق النار بأنها "هدف عملي"، مضيفا أن "الحقيقة هي أن هناك أطفال يموتون جوعا في غزة. ومن الصعب للغاية توزيع المساعدات الإنسانية بشكل فعال دون وقف إطلاق النار".
الأردن: سماع دوي انفجار والعثور على أجزاء مسيرة في إربد
أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أنه عقب ورود بلاغ لشرطة إربد حول سماع صوت انفجار في إحدى مناطق المحافظة، مشطت قوات الأمن المكان وعثرت على أجزاء طائرة مسيرة.
وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، أن الفرق المختصة بمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في محافظة إربد شمال الأردن.
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر بالصواريخ
أكد الجيش الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، إعلانا للحوثيين بأنهم استهدفوا سفينة أميركية في البحر الأحمر، لكن القيادة المركزية الأميركية أشارت إلى أن السفينة "بينوكيو" التي وصفتها بأنها تجارية لم تصب بأي أذى.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنها كذلك لم تتلق أي أضرار عن إصابات السفينة، فيما قالت إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه "بينوكيو".
https://twitter.com/i/web/status/1767378223237562494
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https://twitter.com/i/web/status/1767372534779945470
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🚨صافرات الإنذار تدوي في البلدات الشمالية الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية