التغطية متواصلة| تقرير: إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ في قذيفتين من لبنان على البلدات الشمالية الإسرائيلية

وفد التفاوض الإسرائيلي: "حماس مهتمة بالتوصل لاتفاق في رمضان"

قالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفد التفاوض الذي مثل البلاد في مفاوضات ترمي لتبادل الأسرى مع حركة حماس بأن الحركة مهتمة بالتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى في رمضان، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

لكن الهيئة نقلت عن الوفد أيضا القول إن حماس تسعى إلى إشعال الأوضاع داخل إسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية خلال رمضان.

وقالت هيئة البث أيضا إن القيادة السياسية في إسرائيل لا تزال ترفض توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي المفاوض.

وذكرت أيضا أن سجالا حادا دار بين وزير مجلس الحرب غادي آيزنكوت ومن يعارضون توسيع صلاحيات الفريق المفاوض، ونقلت عن مسؤولين في مجلس الوزراء القول إن الموقف اقترب من نقطة الغليان بين أعضاء المجلس بشأن صفقة المحتجزين.