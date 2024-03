التغطية متواصلة| تقرير: إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ في قذيفتين من لبنان على البلدات الشمالية الإسرائيلية

تقرير: تم إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخًا من لبنان خلال القصف الأخيرعلى البلدات الإسرائيلية الشمالية

أشارت التقارير إلى أن بعض هذه الصواريخ انفجر جراء صواريخ اعتراضية فوق مناطق مرجعيون وسهل مرجعيون،

وكان شخص واحد على الأقل قتل وأصيب آخرون، عندما شنت إسرائيل غارات قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، أمس الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية.

https://twitter.com/i/web/status/1767427539020976220