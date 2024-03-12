نتنياهو في مؤتمر إيباك: "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب مهما حدث"

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن (IPAC) وقال إنه "من أجل كسب هذه الحرب، يجب علينا تدمير جميع كتائب الإرهاب التي تبقت من حماس في رفح". وتابع: "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب مهما حدث".

نتنياهو تتطرق إلى معضلة سقوط المدنيين في غزة. "لأصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: من المستحيل أن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ثم نعارض إسرائيل عندما تمارس هذا الحق".

وهاجم نتنياهو الرئيس بايدن بالتلميح حين قال: "أنت لا تستطيع أنت تقول إنك تعارض استراتيجية حماس استخدام المدنيين دروعا بشرية ومن ثم اتهام إسرائيل بسقوط ضحايا مدنيين فهذه هي نتيجة تلك الاستراتيجية".

لا يمكنك أن تقول إنك تدعم هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس، ثم تعارض إسرائيل عندما تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

واختتم نتنياهو حديثه بالقول: "إن انتصارنا أصبح في متناول اليد. أعلم أن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تقف معنا".