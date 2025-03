بعد إطلاق الصواريخ تجاه المطلة:الجيش الإسرائيلي يشن غارات كثيفة ضد أهداف لحزب الله

بعد الرشقة الصاروخية من لبنان تجاه مدينة المطلة شمال إسرائيل، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، حيث أعلن لاحقا أنه "هاجم عشرات منصات إطلاق الصواريخ ومقر قيادة نشط منها عناصر حزب الله في أنحاء لبنان". في حين تحدثت تقارير لبنانية عن مقتل أربعة بينهم سيدة، جراء الغارة الإسرائيلية في قرية تولين جنوب لبنان، في المقابل، عثر الجيش اللبناني على منصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.

