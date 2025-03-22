بعد إطلاق الصواريخ تجاه المطلة:الجيش الإسرائيلي يشن غارات كثيفة ضد أهداف لحزب الله

بعد الرشقة الصاروخية من لبنان تجاه مدينة المطلة شمال إسرائيل، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، حيث أعلن لاحقا أنه "هاجم عشرات منصات إطلاق الصواريخ ومقر قيادة نشط منها عناصر حزب الله في أنحاء لبنان". في حين تحدثت تقارير لبنانية عن مقتل أربعة بينهم سيدة، جراء الغارة الإسرائيلية في قرية تولين جنوب لبنان، في المقابل، عثر الجيش اللبناني على منصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.

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وتابع البيان وقال إن "إطلاق القذائف صباح اليوم تجاه إصبع الجليل يشكل اانتهاكات خطيرا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا مباشرا على مواطني دولة إسرائيل". وأجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية تقييما أمنيا بعد إطلاق الصواريخ تجاه المطلة، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي بأن "الجيش سيرد بصورة شديدة على إطلاق الصواريخ صباح اليوم. دولة لبنان تتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق. ولا يوجد تغييرات بتعليمات الجبهة الداخلية".

وبعد إطلاق الصواريخ من لبنان، تم تفعيل صفارات الإنذار صباح اليوم (السبت) في المطلة شمال إسرائيل. حيث تم إطلاق النار من لبنان للمرة الأولى منذ 2.12، قبل حوالي ثلاثة أشهر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب الصافرات التحذيرية التي تم تفعيلها عند الساعة 07:32 و07:34 في المطلة، رصدت ثلاث عمليات إطلاق اجتازت من الأراضي اللبنانية واعترضها سلاح الجو الإسرائيلي".

وبحسب التقارير، رصدت ستة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل، يبدو أن ثلاثة منها سقطت في الأراضي اللبنانية. أما الثلاثة الآخرون فقد عبروا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضهم. وذكرت نجمة داود الحمراء أنه لم يتم تلقي أي مكالمات على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء حول وجود إصابات.