محلل إسرائيلي :" سنضحي بـ10 الف مختطف إسرائيلي مقابل وضع اسرائيل في شرق اوسط جديد"

وصرح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية وقال إن "هناك مجموعة صغيرة نسيت معنى الحرب وتريد أن تسلم كل شيئ لحماس"

i24NEWS
i24NEWS
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عائلات المختطفين ينتظرون الإفراج عن عدد من المختطفين في غزة
عائلات المختطفين ينتظرون الإفراج عن عدد من المختطفين في غزة Adar Eyal, courtesy of the spokeswoman for the Kidnappers' Headquarters

بعد الكلمة التي انتقد فيها الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الحكومة الإسرائيلية والتي حذر خلالها من الاقتتال الداخلي وتعليقا على الاشتباكات التي جرت بين محتجين على إقالة رئيس الشاباك والشرطة الإسرائيلية في القدس علق المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية د. مئير مصري على الأمر خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله وقال :"لا يوجد اقتتال داخلي هذا أمر مبالغ به، اليسار يمثل أقليه، وهناك شريحة مدللة في إسرائيل نسيت معنى الحرب ولا يدركون ماهيتها، ويريدون أن يسلموا كل شيء لحماس".

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خبير إسرائيلي :" سنضحي ب10 الف مختطف إسرائيلي مقابل وضع اسرائيل في شرق اوسط جديد"

وتابع مصري :"نعم يوجد مختطفين نحبهم ونريد تحريرهم قدر الإمكان، ولكن أن تتصور معي أن تشرشل يوقع على سبيل المثال على وقف إطلاق نار مع هتلر.. لماذا لأنه يوجد 50 مختطف أو ألف أو 5 آلاف مختطف .." وحين سألة حبيب الله "هل أنت مستعد لأن تضحي بهم لتحقيق أهداف الحرب؟" أجاب مصري :"أولا بالتأكيد، لا أضحي بل أضحي بعشرة آلاف مختطف وبمن فيهم أهلي وأصدقائي، نعم، نحن في حالة حرب هنا، نخطط لإسرائيل بعد 100 عام، شرق أوسط جديد، أهداف استراتيجية كبرى، هم يريدون تسليم كل شيء ، نسوا معنى الحرب".

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