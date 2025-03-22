محلل إسرائيلي :" سنضحي بـ10 الف مختطف إسرائيلي مقابل وضع اسرائيل في شرق اوسط جديد"

بعد الكلمة التي انتقد فيها الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الحكومة الإسرائيلية والتي حذر خلالها من الاقتتال الداخلي وتعليقا على الاشتباكات التي جرت بين محتجين على إقالة رئيس الشاباك والشرطة الإسرائيلية في القدس علق المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية د. مئير مصري على الأمر خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله وقال :"لا يوجد اقتتال داخلي هذا أمر مبالغ به، اليسار يمثل أقليه، وهناك شريحة مدللة في إسرائيل نسيت معنى الحرب ولا يدركون ماهيتها، ويريدون أن يسلموا كل شيء لحماس".

وتابع مصري :"نعم يوجد مختطفين نحبهم ونريد تحريرهم قدر الإمكان، ولكن أن تتصور معي أن تشرشل يوقع على سبيل المثال على وقف إطلاق نار مع هتلر.. لماذا لأنه يوجد 50 مختطف أو ألف أو 5 آلاف مختطف .." وحين سألة حبيب الله "هل أنت مستعد لأن تضحي بهم لتحقيق أهداف الحرب؟" أجاب مصري :"أولا بالتأكيد، لا أضحي بل أضحي بعشرة آلاف مختطف وبمن فيهم أهلي وأصدقائي، نعم، نحن في حالة حرب هنا، نخطط لإسرائيل بعد 100 عام، شرق أوسط جديد، أهداف استراتيجية كبرى، هم يريدون تسليم كل شيء ، نسوا معنى الحرب".

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