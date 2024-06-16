نتنياهو يعترض على "الهدنة التكتيكية" في رفح: "لدينا دولة لها جيش وليس جيش له دولة"

أعرب رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو عن امتعاضه من القرار الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد والمتعلق بالإعلان عن "هدنة تكتيكية" في رفح تتزامن مع أول أيام عيد الأضحى بغرض تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية وسط تأكيده على استمرار العمليات القتالية، وفق النشر في N12.

لكن نتنياهو الذي أكد أنه لم يعرف عن الأمر إلا من خلال نسائل الإعلام قال: "لدينا دولة لها جيش وليس جيش له دولة". وأضاف: "لم يتم تنسيق الأمر معي ولن يكون ولن يحدث. ويجري التحقيق في كيفية اتخاذ مثل هذا القرار دون التنسيق مع المستوى السياسي. وبحال خطر ذلك على بال أحد فإني أعدكم بأن ذلك سيُلغى".

وقال نتنياهو: "فيما يتعلق بالأخبار التي سمعتها في وسائل الإعلام هذا الصباح لأول مرة، قلت إنها غير مقبولة بالنسبة لي ولم يجر تنسيقها معي. قالوا (في الجيش الإسرائيلي) إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل". واضاف رئيس الوزراء: "نعم، هناك فترات راحة قصيرة في محاور قصيرة لإدخال المساعدات الإنسانية، لكني لم أوافق على هذا، على وجه التحديد. وهناك تحقيق في هذا الأمر".

Ministère de la Défense israélien

وتابع نتنياهو يقول: "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس العسكرية، اتخذت عددًا من القرارات التي لم تكن دائمًا ترضي الجيش. لدينا دولة لها جيش، وليس جيش له دولة".

وفيما يخص المزاعم التي ترددت حول تغيير أهداف الحرب قال نتنياهو: "نحن في حرب متعددة الجبهات. في الجنوب - لدينا أهداف وهذا الهدف لا يختلف. هناك من يريد تغيير الأهداف". وأنا أفهم أن مصدر ذلك هو الإثنان اللذين استقالا من الحكومة، (ملمحا إلى بيني غانتس وغادي آيزنكوت) فهم يريدون قرارات مغسولة بالهزيمة وترك حماس على رأس السلطة (في غزة)، وهذا غير مقبول بالنسبة لي".

IDF Spokesperson

من جانبه عقب "معسكر الدولة" على أقوال نتنياهو بأن: “الانهزامية هي الخوف من السماح للجيش الإسرائيلي بالقيام بالمناورات. المماطلة في دخول خان يونس ورفح. التردد في تحويل الجهد الحربي شمالا. وعدم قبول الإعلان عن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم ضمن أهداف الحرب. في المستقبل سيتم الكشف عن البروتوكولات وبعدها سيعرف الجمهور من الذي تردد ومن سعى إلى تحقيق نصر حقيقي".