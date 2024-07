شاهدوا : حزب الله ينشر توثيقا جويا جديدا من القاعدة العسكرية ’رمات دافيد’ شمال إسرائيل

نشر حزب الله اليوم (الأربعاء) تسجيلاً مدته ثماني دقائق من طلعة جوية قامت بها طائرة مسيرة من طراز "الهدهد" أمس فوق قاعدة "رمات ديفيد" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الشمال.

