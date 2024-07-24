شاهدوا : حزب الله ينشر توثيقا جويا جديدا من القاعدة العسكرية ’رمات دافيد’ شمال إسرائيل

نشر حزب الله اليوم (الأربعاء) تسجيلاً مدته ثماني دقائق من طلعة جوية قامت بها طائرة مسيرة من طراز "الهدهد" أمس فوق قاعدة "رمات ديفيد" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الشمال.

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ويظهر التوثيق من منظر جوي بطاريات القبة الحديدية المتمركزة في القاعدة، والطائرات المقاتلة والمروحيات والرادارات، بالإضافة إلى المباني السكنية والقيادة التي يتواجد بها المسؤولين في القاعدة العسكرية - بما في ذلك المبنى الذي يتواجد فيه قائد القاعدة، مع صورته. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الوثائق أن هذه الطلعة تمت في وضح النهار وفي الليل، وتتضمن أيضًا صورًا من مجموعة سابقة التقطتها الطائرة المسيرة في 9 تموز/يوليو.

وقال مسؤولون في سلاح الجو الإسرائيلي: "لقد سجلت المسيرة أمس فوق رمات ديفيد. ولم يكشف أي سر في الصورة، الحديث بالدرجة الأولى عن مضايقات وتحرش"، وشددوا على أنه "في لبنان، يتم توثيق مناطق كثيرة دون توقف، بمستوى لا يمكن إلا أن يحلموا به".

"الفيديو الذي تم توزيعه تم نشره تم التقاطه بواسطة طائرة مسيرة لأغراض التصوير الفوتوغرافي فقط. ولم يتأثر نشاط القاعدة. يعمل الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية داخله ضد المنظومة الجوية لحزب الله، وقد هاجموا مئات الأهداف من هذا المكان في الأشهر الأخيرة. وأكدوا أن سلاح الجو يعمل بكل الوسائل لحماية سماء دولة إسرائيل وسيواصل القيام بذلك.

ويعتبر هذا الفيديو الثالت الذي يشمل توثيقات من إسرائيل نشره حزب الله، حيث نشرت توثيقات سابقة في هضبة الجولان وفي منطقة خليج حيفا.