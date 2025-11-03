إسرائيل تستعيد جثامين قائد عسكري وضابطين إسرائيليين من غزة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية صباح الاثنين، عن استعادة جثامين ثلاثة مختطفين إسرائيليين من قطاع غزة، وهم العقيد آساف حمامي، والرائد عومر ناوترا، والرقيب عوز دانيال.

وقالت السلطات إن الصليب الأحمر الدولي تولّى نقل الجثامين إلى إسرائيل مساء الأحد، حيث جرى التعرّف على هوياتهم خلال الليل. وبحسب البيان الرسمي، ما تزال ثمانية جثامين لمختطفين إسرائيليين محتجزة داخل قطاع غزة.

العقيد آساف حمامي كان يشغل منصب قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وقُتل في اليوم الأول للحرب في 7 أكتوبر 2023، أثناء تصدّيه لهجوم حماس على كيبوتس نيريم، قبل أن تُختطف جثته إلى القطاع.

أما الرائد عومر ناوترا، فقد هاجر إلى إسرائيل من لونغ آيلند بالولايات المتحدة بدافع وطني، والتحق بوحدة دبابات في الجيش الإسرائيلي. نُقل إلى غزة بعد إصابة دبابته خلال المعارك، وظلّ مفقودًا لأكثر من 400 يوم قبل أن يُعلن عن وفاته رسميًا.

فيما كان الرقيب عوز دانيال، من الكتيبة 77 في فرقة العاصفة من الجولان، اقتيد إلى غزة بعد معارك شرسة في 7 أكتوبر، وتم تحديد وفاته لاحقًا بناءً على أدلة ميدانية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين على متن طائرته إن "حماس أعادت ثلاثة جثامين"، مؤكدًا أنه تحدث مع عائلة ناوترا في نيويورك، واصفًا الحدث بأنه "مؤلم لكنه يحمل شيئًا من العزاء".

تأتي عملية الاستعادة في إطار ترتيبات إنسانية أشرف عليها الصليب الأحمر، وبالتزامن مع جهود إسرائيلية مستمرة لاستعادة باقي المختطفين من قطاع غزة.