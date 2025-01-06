استئناف إطلاق القذائف من غزة إلى إسرائيل بعد يوم من الهدوء

استؤنف اليوم (الأحد) إطلاق القذائف من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، بعد يوم من الهدوء.

وأطلق مسلحون فلسطينيون 3 قذائف من شمال القطاع على منطقة البلدات الإسرائيلية: سديروت إيفيم ونير عام.

وسقطت إحدى القذائف في ساحة بيت في سديروت، وأخرى في منطقة مفتوحة، بينما اعترض سلاح الجو الإسرائيل الثالثة. ولم يُبلّغ عن أي إصابات أو أضرار مادية في الممتلكات. وقال صاحب البيت للإذاعة العبرية:" لقد كنا داخل المنزل، سمعنا صافرات الإنذار فتوجهنا إلى الملجأ فورًا. وحينما سمعنا صوت دوي انفجار كبير، أدركنا أ، القذيفة انفجرت في الساحة".

وقبل يوم الهدوء، كان هناك 9 أيام متواصلة، من إطلاق النار.