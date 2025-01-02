"محاولات مصرية لاستئنافها ووفد من حماس في القاهرة"|| آخر التطورات عن محادثات وقف إطلاق النار

أفادت قناة "العربي" القطرية نقلا عن مصادر مصرية اليوم أن "مصر تحاول إسرائيل بإجراء جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع القادم"، وبناء على التقرير فإن "إسرائيل طلبت قوائم بأسماء المختطفين الأحياء ، الأمر الذي تواجه حماس صعوبة بالقيام به بسبب الحرب".

كما ذكر التقرير أن "إسرائيل رفضت كافة الاقتراحات المصرية والقطرية بخصوص مسألة قائمة المختطفين الأحياء"، وأشارت المصادر إلى أنها تعتقد بأن إسرائيل حصلت على "الضوء الأخضر" بمواصلة الحرب بعد الضغوطات الأمريكية التي مورست عليها.

في المقابل ذكر تقرير في "العربي الجديد" أن بعثة من كبار المسؤولين في حماس وصلت إلى القاهرة الأربعاء، وبحثت مع المسؤولين المصريين التطورات بالمفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة. وأشارت إلى بعثة حماس ستغادر القاهرة الى الدوحة لمناقشة تفاصيل التطورات.

وتحدثت الصحيفة مع المتحدث الرسمي باسم حماس جهاد طه الذي قال إن "بعثة الحركة تزور القاهرة لاستكمال الجولات السابقة مع الوسطاء بالموضوع ، بينهم (مسؤولون) من مصر، قطر وتركيا".

وذكر ان الزيارة الى القاهرة استهدفت للتغلب على العقبات التي فرضتها إسرائيل مؤخرا ، من "أجل مواصلة الاعتداء على شعبنا". وشدد قائلا على أن :"حماس تتصرف بإيجابية ومرونة لمعالجة كافة القضايا التي تخدم القضية الفلسطينية، ولن تدخر جهدا لوقف العدوان ومسلسل المجازر والقتل".وتابع :"نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق طالما أن إسرائيل تتراجع من الشروط التي فرضتها مؤخراً لمواصلة عدوانها".