"بمشاركة مؤسس ويكلكس "| مظاهرة ضخمة في سيدني ضد إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

شارك عشرات الآلاف اليوم (الأحد) في مظاهرة حاشدة على جسر سيدني في أستراليا، ضمن فعالية "مسيرة من أجل الإنسانية". ووافقت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز على المسيرة في اللحظات الأخيرة - قبل أقل من يوم من انطلاقها - على الرغم من معارضة الشرطة، التي خشيت من مشاكل أمنية وحركة مرورية.

حمل المتظاهرون، الذين التفّ الكثير منهم بالأعلام الفلسطينية وتساقطت الأمطار بغزارة، لافتاتٍ تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وهتف الآلاف: "عارٌ على إسرائيل، عارٌ على الولايات المتحدة". "ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار! متى؟ الآن!".

https://x.com/i/web/status/1951856903023186158 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/1951902837270511836 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

من بين المشاركين: مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، والنائب الفيدرالي، إد هوسيك، ورئيس وزراء نيو ساوث ويلز السابق، بوب كار. وفي تغريدات، انتشرت على الإنترنت صورة لامرأة تحمل لافتة عليها نجمة داوود وصليب معقوف نازي، كُتب عليها: "الصهاينة نازيون جدد". كما شوهدت لافتات تحمل رسائل تُشير إلى الهولوكوست والنازيين، مثل رسم لنتنياهو بشارب هتلر.

https://x.com/i/web/status/1951893527828332809 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/1951887604749635763 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الشرطة المحلية حصلت على تصريح قانوني لإيقاف المظاهرة في منتصف الطريق بسبب اعتبارات أمنية - وطُلِب من المتظاهرين العودة باتجاه مركز المدينة. ومع ذلك، مرت الفعالية في معظمها بهدوء.

منظمو التظاهرة، من حركة Palestine Action Group، ادعوا أن هذه خطوة رد على "الكارثة الإنسانية في غزة". القاضية بيليندا ريغ حكمت بأنه بالفعل توجد مخاطر أمنية، لكنها منعت إصدار أمر حظر - وأمرت بإغلاق الجسر أمام المركبات طوال مدة المسيرة.

https://x.com/i/web/status/1951861405579169813 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

صرح مكتب رئيس وزراء نيو ساوث ويلز سابقًا: "لا نية لدينا للسماح لسيدني بالانزلاق إلى الفوضى".

جاءت المظاهرة وسط ضغوط متزايدة على الحكومة الأسترالية للاعتراف بدولة فلسطينية، بعد أن ألمحت فرنسا وكندا وبريطانيا إلى أنها ستروج لمثل هذه الخطوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء ألبانيز في مقابلة أنه لن يرضخ للضغوط الدولية بشأن هذه القضية، حتى تتحقق الشروط "التي تضمن أمن إسرائيل".