مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين خلال القتال في غزة بينهم ابن اخت غادي ايزنكوت

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل الضابط يوجاف بيزي (22 عاما) قائد سرية في كتيبة نحشون باللواء كفير، والنقيب نوعام ايتان (21 عاما) وهو مقاتل في كتيبة نحشون التابعة للواء كفير، حيث قتلوا خلال القتال شمال قطاع غزة، وبذلك ارتفع قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب الى 798 قتيلا. وفي نفس الحادث الذي قتل فيه الاثنين أصيب مقاتل من لواء كفير بصورة خطيرة.

IDF Spokesperson

ويشار الى أن الضابط بيزي هو قريب عضو الكنيست ورئيس هيئة الأركان السابق جادي ايزنكوت، وبيزي هو ابن اخت زوجته. وفقد ايزنكوت ابن شقيقه الرقيب ماؤور كوهين ايزنكوت وكان مقاتلا في الكتيبة 12 من لواء جولاني. ونجله الرائد احتياط جال مائير ايزنكوت، في اللواء 699 وكليهما قتلا خلال العملية البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرائد عيدان كنان (21 عاما)، وهو مقاتل في كتيبة نحشون في لواء الكفار، في معركة شمال قطاع غزة. ومساء السبت سمح بنشر خبر مقتل الرقيب أوري نيسانوفيتش في جنوب لبنان. وكان نيسانوفيتش يبلغ من العمر 21 عامًا عند وفاته، وهو مقاتل في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني. سقط في اشتباك في منطقة ريفية على عمق حوالي 5 كيلومترات في لبنان