تغطية متواصلة|| حوالي 50 صاروخ أطلقت من لبنان تجاه بلدات ومدن الجليل والجيش الإسرائيلي يدمر كيلومترين من الأنفاق جنوب قطاع غزة
أصيب مسن يبلغ من العمر 85 عامًا بجروح طفيفة جراء شظايا اعتراض وابل آخر باتجاه الجليل الغربي • اعترض سلاح الجو صاروخًا عبر من قطاع غزة
اليوم الـ 398 للحرب: إصابة رجل يبلغ من العمر 85 عامًا بجروح طفيفة بشظايا قذيفة صاروخية اعترضته في الجليل الغربي. وأصيبت سيارتان بشكل مباشر بوابل آخر من الرصاص، دون وقوع إصابات. وانتهت عملية استمرت ثلاثة أيام للجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية، قُتل خلالها سبعة مسلحين، وسمح بنشر خبر مقتل الرقيب أريئيل سوسنوف، 20 عامًا، من القدس، أثناء القتال في جنوب لبنان
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الجيش الإسرائيلي يدمر كيلومترين من الأنفاق تحت الأرض جنوب قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن اكتمال عملية تدمير البنية التحتية والبنى التحتية تحت الأرض في جنوب قطاع غزة. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دمرت قوات فرقة غزة نفقين متفرعين يبلغ طولهما أكثر من كيلومترين وقضت على مسلحين.
وبدأت العملية بغارات أولية شنتها طائرات سلاح الجو بتوجيه من المجمع الناري التابع للواء، مما أدى إلى تدمير مواقع مضادة للدبابات ومحاصرة مباني ووسائل مراقبة شكلت خطراً على القوات، وقامت الوحدة الهندسية التابعة لفرقة غزة بالتعاون مع وحدة "يهلام" والشاباك عبملية هندسية وتكنولوجية معقدة، حيث تم الكشف عن وتدمير طريقين هجوميين تحت الأرض يبلغ طولهما الإجمالي أكثر من كيلومترين، وتضمن حوالي عشرين فتحة خروج، تم محاصرة بعضها بالعبوات وتم تحديد موقعها
الجيش الإسرائيلي يعلن عملية استمرت ثلاثة أيام في الضفة الغربية
أنهى الجيش الإسرائيلي والشاباك والجيش عملية مشتركة استمرت ثلاثة أيام في الضفة الغربية، حيث ذكر البيان انه تدمير ورشتين لتصنيع المتفجرات ومقتل سبعة مسلحين. وذكر البيان أن القوات عملت بتوجيهات استخباراتية في جنين وطولكرم ونور شمس وقباطية، واعتقل خلال العملية مطلوبين وصودرت أسلحة.
الجيش الإسرائيلي: عبرت 50 قذيفة من لبنان باتجاه الكريات والجليل الغربي
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 16:15 في منطقة الجليل الغربي، إنه تم رصد حوالي 20 عملية إطلاق عبرت من لبنان وتم اعتراض بعضها وتم رصد مواقع سقوطها.
إضافة إلى ذلك، وبعد التحذيرات التي تم تفعيلها عند الساعة 16:10 – 16:16 في منطقة حيفا والخليج، تم رصد نحو 30 عملية إطلاق عبرت من لبنان. وفي هذا الوابل أيضًا، تم اعتراض بعض عمليات الإطلاق ورصد شظايا.
وزارة الصحة بغزة: 78 قتيلا في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 78 شخصا قتلوا وأصيب 214 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين. وبحسب الوزارة، ارتفع عدد القتلى في الهجمات التي شهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 43469، فيما أصيب 102561.
على خلفية إطلاق الصواريخ على مطار بن غوريون : ألغت شركة طيران أوروبا رحلاتها إلى إسرائيل هذا الشهر
تم إطلاق حوالي 40 صاروخًا من لبنان في أحدث وابل من الصواريخ على الجليل ومنطقة خليج حيفا
تقارير في لبنان: طائرة إسرائيلية بدون طيار هاجمت بالقرب من نقطة تفتيش في مدينة صيدا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة من جنود اليونيفيل
أصيب أربعة جنود من قوات اليونيفيل في هجوم بطائرة بدون طيار في صيدا، نُسب إلى إسرائيل. وبحسب التقارير، قُتل ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار