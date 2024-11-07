تغطية متواصلة|| حوالي 50 صاروخ أطلقت من لبنان تجاه بلدات ومدن الجليل والجيش الإسرائيلي يدمر كيلومترين من الأنفاق جنوب قطاع غزة

اليوم الـ 398 للحرب: إصابة رجل يبلغ من العمر 85 عامًا بجروح طفيفة بشظايا قذيفة صاروخية اعترضته في الجليل الغربي. وأصيبت سيارتان بشكل مباشر بوابل آخر من الرصاص، دون وقوع إصابات. وانتهت عملية استمرت ثلاثة أيام للجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية، قُتل خلالها سبعة مسلحين، وسمح بنشر خبر مقتل الرقيب أريئيل سوسنوف، 20 عامًا، من القدس، أثناء القتال في جنوب لبنان

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