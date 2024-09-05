قالت مصادر استخباراتية لصحيفة "جويش كرونيكل" إن خطة زعيم حماس يحيى السنوار كانت تتمثل في الطيران مع قادة حماس المتبقين، وكذلك مع الرهائن، عبر محور فيلادلفيا إلى سيناء في مصر - ومن هناك إلى إيران، جاء هذا وفقا لما نشر في الصحيفة مساء اليوم.

وبحسب التقارير، فقد تم الكشف عن هذه الحقيقة أثناء استجواب مسؤول كبير في حماس تم اعتقاله، وكذلك من المعلومات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها يوم الخميس 29 آب/أغسطس، وهو اليوم الذي أعيدت فيه جثامين المختطفين الستة الذين قتلوا في غزة من جانب حماس.

Haim Zach /GPO

وعلى صعيد متصل ، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية في القدس،أن حماس تخطط لتهريب رهائن إلى خارج غزة عبر محور فيلادلفيا المثير للجدل.

وزعموا في "جويش كرونيكل" أن التقارير تشير إلى أن السنوار يريد مغادرة غزة لإنقاذ حياته، وذلك لأنه فهم أن الحرب انتهت - ولهذا السبب فإن محور فيلادلفيا مهم للغاية بالنسبة له، لأنه الطريقة الوحيدة لتحقيق خطة هروبه.