السيناتور اليهودي بيرني ساندرز: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة"

هاجم السيناتور اليهودي الأمريكي بيرني ساندرز أمس (الأربعاء) بشدة عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وأصبح أول سيناتور يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

في مقال رأي نشره على موقع حملته الانتخابية تحت عنوان "هذا إبادة جماعية"، شارك ساندرز موقفه بشأن الصراع. بعد أن أدان حماس، شدد على أنه في العامين الماضيين "لم تدافع إسرائيل عن نفسها ضد حماس فقط - بل شنت حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأسره".

في مقاله، اقتبس ساندرز تقارير لهيئات مختلفة، من بينها اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي نشرت هذا الأسبوع نتائجها، منظمة بتسيلم ومنظمات حقوق الإنسان والطب التي تنشط في القطاع.

كتب "نحن، كأميركيين، يجب أن نضع حداً لتورطنا في مذبحة الشعب الفلسطيني"، وتابع "بعد أن وصفنا ذلك بأنه إبادة جماعية - يجب أن نستخدم كل قوتنا للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري، والسماح بتدفق هائل للمساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة، واتخاذ الخطوات الأولى نحو إقامة دولة فلسطينية".

في الشهر الماضي، التقى السيناتور الجمهوري البارز، ليندزي غراهام، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير اللأمن يسرائيل كاتس، والرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، ومسؤولين كبار آخرين، ونقل رسالة: "الأرقام لصالح إسرائيل تتغير في الولايات المتحدة، كلما أنهيتم الحرب في غزة 'كلما كان ذلك أفضل'".

في حديثه لـ i24NEWS، قال غراهام: "أود أن أقول لأصدقائي في إسرائيل إن المشكلة أعمق مما يحدث في أوروبا مع الجالية المسلمة الكبيرة. فالأرقام تتغير في الولايات المتحدة. وقد صوّت الديمقراطيون بأغلبية ساحقة لوقف مبيعات الأسلحة ونقلها إلى إسرائيل".