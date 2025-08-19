قد يعجبك أيضًا -

بعد التقارير عن موافقة حماس على صفقة جزئية لمختطفين، أوضح الصحافي من غزة ضياء حسن إلى أهمية مدينة غزة في تغيير موقف حماس وموافقتها على الصفقة الجديدة القديمة، حيث اتضح بأنها تشبه صفقة ويتكوف التي رفضتها قبل أشهر. فيديو لتصريحه كاملا.

وقال الصحافي حسن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي إن "تغيير موقف حماس المفاجئ يعود إلى عدة أسباب أولها تهديد إسرائيل لمدينة غزة، والتي يوجد لها أهمية كبيرة، فاحتلال غزة وإجبار سكانها البالغ عددهم مليون نسمة على النزوح ، خصوصا في أجزائها الغربية والجنوبية ، حيث تعتبر أجزائها الشرقية محتلة سواء بوجود قوات برية أو بالسيطرة النارية الإسرائيلية أو بوجود عصابات مسلحة من عائلة حلس وغيرها، لذلك لا يوجد فلسطينيين في هذه المناطق.

كما أن نزوح الفلسطينيين أو هذا العدد الكبير من المواطنين وعودتهم مجددا ستكون معقدة وستربطها إسرائيل بما تبقى من مختطفين، بدون إطلاق إسرى فلسطينيين أو غيره ، وبذلك ستخسر حماس عددا كبيرا من المكاسب. والأمر الثالث يتعلق بمصير ما تبقى من هذه المدينة في ظل أن هناك مناطق في غرب غزة والتي لم تدمر مثلما دمرت رفح وبيت حانون والشجاعية، ولذلك حماس تحاول قدر الامكان الحفاظ على ما تبقى من رمزية المدينة باعتبارها عصب الحياة في قطاع غزة.

من المهم الإشارة الى الضغط التي مارسته لأول مرة الفصائل الفلسطينية، الجهاد الإسلامي بشكل أساسي والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية ولجان المقاومة على حركة حماس في اللقاءات في القاهرة حيث دعتهم مصر قبل وصول وفد حماس وعقدت جلسات معهم ووضعتهم في صورة الوضع وخطورة الأوضاع واتفقوا على ضرورة ممارسة الضغط المشترك على حماس من أجل قبولها بالمقترح التي تعده مصر مع قطر، وهذا ما جرى فعلا، جميع الفصائل أكدوا على ضرورة المضي قدما بهذا الاتفاق وعدم منح إسرائيل الفرصة لتدمير ما تبقى من غزة، وهذا الضغط فاجأ حماس، وكذلك مارست مصر وقطر ضغوطات أخرى".

الحلقة كاملة: