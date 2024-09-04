وزارة العدل الأمريكية تقدم لوائح اتهام ضد قادة حماس بينهم هنية والضيف وعيسى بسبب هجوم السابع من أكتوبر

قدمت الولايات المتحدة لائحة اتهام أولية الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) ضد خمسة من كبار مسؤولي حماس - إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد المصري (الضيف)، ومروان عيسى، وخالد مشعل، وعلي بركة. ويواجه الخمسة سبع تهم، من بينها تهم "ارتكاب أعمال الإرهاب، والتآمر لقتل مواطنين أمريكيين، والتآمر لاستخدام أسلحة الدمار الشامل التي تسبب الموت"

وتركز الشكوى، التي تمتد لعدة عقود من الأنشطة المسلحة التي ارتكبتها حماس، وتركز على هجوم السابع من أكتوبر - حيث يشرح المدعون بالتفصيل كيفية تطور الهجوم الدموي وتورط المتهمين. وجاء في الشكوى: "في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نفذت حماس أعنف هجوم إرهابي واسع النطاق حتى الآن. وفي الساعات الأولى من الصباح، أرسلت حماس أكثر من 2000 مقاتل مسلح إلى المزارع والبلدات في جنوب إسرائيل، حيث ونفذوا مجازر بحق أكثر من ألف شخص وخطفوا أكثر من 200 آخرين".

"حتى تاريخ هذه الشكوى، كان من بين القتلى ما لا يقل عن 43 مواطنًا أمريكيًا، وتم احتجاز ما لا يقل عن عشرة مواطنين أمريكيين كرهائن أو أن مصيرهم غير واضح". وتذكر الشكوى أنه خلال هجوم السابع من أكتوبر نفذ "مسلحو حماس اعتداءات جنسية ضد الإسرائيليات".

Courtesy of the family

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مقتل المختطف الإسرائيلي الأمريكي هيرش جولدبيرج بولين على يد مسلحي حماس في جنوب قطاع غزة، والذي أعيد جثمانه إلى إسرائيل نهاية الأسبوع مع جثامين خمسة مختطفين آخرين. وكان قتلهم هو الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين أن قادة حماس يتحملون المسؤولية. وقال بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع: "لا تخطئوا، فإن قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم". وأضاف مسؤول أميركي آخر: "سننظر في اتخاذ إجراءات أخرى حسب الضرورة". ويشار إلى أن ثلاثة من قادة حماس الذين وجهت لهم لوائح اتهام – هنية والمصري(الضيف) وعيسى – تم اغتيالهم من قبل إسرائيل.