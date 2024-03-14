تقارير في قطاع غزة: حماس أعدمت زعيم عشيرة بتهمة "الاتصالات مع إسرائيل"

أفادت حسابات مرتبطة بحركة حماس اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعدام شيخ عشيرة دغمش، في محكمة الأسرة بمدينة غزة.

ووفقا لتقارير استقت منها يسرائيل هيوم معلوماتها، اعتقل مسلحو حماس الزعيم القبلي بعد أن أمر رجاله بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية بالقوة وبيعها للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن أفراد العشيرة تعاونوا مع إسرائيل.

ولم تفصح حركة حماس عبر وسائل الإعلام الرسمية للحركة عن أية معلومات بهذا الصدد، ربما تجنبا لأعمال انتقامية، لكن القضية أثارت نقاشا حادا على شبكات التواصل الاجتماعي. وتقول الصحيفة إنه بحال ثبتت صحة هذه التقارير سيكون ذلك دليلا آخر على استعادة حماس سيطرتها على شمال غزة عقب خروج الجيش الإسرائيلي.

تاريخيا ينتمي أفراد عائلة دغمش لتنظيم فتح قبل الانقلاب الذي نفذته حماس في قطاع غزة عام 2007. وبحسب حركة حماس، قُتل ما يقرب من مائة من أفراد العائلة في غارة جوية إسرائيلية خلال الهجوم على مجمعهم في بداية حرب "السيوف الحديدية" التي انطلقت عقب هجوم مباغت لحماس في 7 أكتوبر على بلدات الغلاف جنوبي إسرائيل.

ويقال إن تنفيذ الإعدام جاء بعد أن صعدت حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع تحذيراتها لرؤساء العائلات الكبيرة في قطاع غزة لمنعهم من تنفيذ خطة إسرائيل إنشاء آلية للسيطرة على القطاع بعد القضاء على حماس.