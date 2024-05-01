إسرائيل تمنع دخول المفوض العام لأونروا إلى إسرائيل وغزة

قرر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل منع دخول المفوض العام لمنظمة اونروا، ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" قدم المدير العام للمنظمة فيليب لازاريني طلبا للحصول على التأشيرة لزيارة إسرائيل وغزة وتم رفض الطلب.

يأتي القرار في ظل الخطوات التي تقوم بها إسرائيل ضد "اونروا" بعد كان الجيش الإسرائيلي ربط بين حماس واونروا، حيث أعلن أنه تتوفر لديه معطيات وأدلة بأن 9500 من العاملين بالمنظمة في غزة والذين يشكلون خمس العاملين البالغ عددهم 1200 مرتبطين بطريقة أو بأخرى مع حماس، وقال إن 440 منهم نشطاء بالذراع العسكرية لحماس وأن 2000 هم ليسوا نشطاء عسكريين و7000 منهم لديهم أقرباء من الدرجة الأولى مع حماس.

وفي أعقاب هذا التقرير علق عدد من الدول التمويل الذي يتم تقديمة للمنظمة الأممية من أبرزها الولايات المتحدة وهي المانح الأكبر للمنظمة، إلا قسما منها أعلنوا عن استئناف تقديم التمويل الى أونروا وهذه الدول هي ألمانيا ، كندا والسويد وذلك بعد نشر تقرير "كولونا" والذي دحض الادعاءات في التقرير الإسرائيلي بأن حماس متورطة بنشاط المنظمة.