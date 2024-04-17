التغطية مستمرة | الجيش الإسرائيلي يكشف إصابة جنديا من وحدة النخبة أصيب بجروح خطيرة في شمال غزة

الولايات المتحدة : العقوبات الجديدة على إيران ستأتي قريبا وتتوقع أن يتبعها الحلفاء

قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض قريبا عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيراني بعد الهجوم الذي شنته مطلع الأسبوع على إسرائيل، وإنها تتوقع أن يتبعها حلفاؤها وشركاؤها بإجراءات موازية.

ويأتي إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بعد أن أشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى وجود إجراءات عقابية قيد الإعداد، وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مكتبه يعمل على ذلك.