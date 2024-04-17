التغطية مستمرة | الجيش الإسرائيلي يكشف إصابة جنديا من وحدة النخبة أصيب بجروح خطيرة في شمال غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء أن أحد جنوده، من وحدة شلداغ الخاصة، أصيب بجروح خطيرة خلال معركة جرت شمال قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء أن أحد جنوده، من وحدة شلداغ الخاصة، أصيب بجروح خطيرة خلال معركة جرت شمال قطاع غزة. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إخطار عائلته.
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مجلس الأمن يصوت الخميس على مشروع قرار بشأن "عضوية فلسطين"
أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الجيش الأمريكي: اعترضنا طائرتين مسيرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون ولا إصابات
قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، إن قواتها اعترضت طائرتين مسيرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
الفلسطينيون: 13 قتيلا بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
قتل ما لا يقل عن 13 شخصا، في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. نقلت ذلك شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وأضافوا أن أكثر من 25 فلسطينيًا أصيبوا في الهجوم.
الولايات المتحدة : العقوبات الجديدة على إيران ستأتي قريبا وتتوقع أن يتبعها الحلفاء
قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض قريبا عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيراني بعد الهجوم الذي شنته مطلع الأسبوع على إسرائيل، وإنها تتوقع أن يتبعها حلفاؤها وشركاؤها بإجراءات موازية.
ويأتي إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بعد أن أشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى وجود إجراءات عقابية قيد الإعداد، وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مكتبه يعمل على ذلك.