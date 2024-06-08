تقرير: هذه المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل قبل تنفيذ عملية إنقاذ المختطفين الإسرائيليين من النصيرات

وفقًا لتقرير نشر اليوم (السبت) في نيويورك تايمز، قدمت الولايات المتحدة معلومات عن المختطفين قبل عملية انقاذ الرهائن الأربعة في مخيم النصيرات والتي أطلقت عليها إسرائيل عملية "أرنون"، جاء هذا بحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة على التفاصيل.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن فريق إنقاذ أمريكي متمركز في إسرائيل ساعد الجيش الإسرائيلي على النجاح في إنقاذ المختطفين الأربعة من خلال تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي.

وبقيت فرق جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية من الولايات المتحدة وبريطانيا في إسرائيل طوال فترة الحرب، وساعدت المخابرات الإسرائيلية في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمختطفين، وبعضهم مواطنون من كلا البلدين، بحسب مسؤول أمني إسرائيلي كبير.

في غضون ذلك، قال اثنان من مسؤولي المخابرات الإسرائيلية إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين في إسرائيل قدموا جزءًا من المعلومات الاستخبارية عن الرهائن الذين تم إنقاذهم.