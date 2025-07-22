احتلال كامل وتهجير لجميع الغزيين : استعراض ريفييرا غزة في الكنيست

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رغم تزايد الدعوات لإسرائيل لإنهاء الحرب، عُقد اليوم في الكنيست مؤتمرا تحت عنوان "ريفييرا غزة"، بمبادرة من عضو الكنيست تسفي سوكوت من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب "عوتسما يهوديت". وحضر المؤتمر أيضًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن خلاله: "سنحتل غزة"، مضيفا أن لدى إسرائيل الآن فرصة لتنفيذ "إعادة توطين" لسكان غزة.

تتضمن الخطة المطروحة، التي صاغتها حركة "نحالا" الاستيطانية، وبدعم من أعضاء الكنيست، احتلال غزة بالكامل، وإنشاء شريط من الفنادق على طول الساحل، و"مدينة متطورة تكنولوجيًا"، ومساحات زراعية واسعة، كل ذلك مع إخلاء السكان الفلسطينيين بالكامل.

شارك في المؤتمر بشكل رئيسي منظمات استيطانية وعدد قليل من الوزراء وأعضاء الكنيست: الوزيران سموتريتش ويتسحاق فاسرلاوف، وعضوا الكنيست ميخال فالديغر (الصهيونية الدينية) وحانوخ ميلبيتسكي (الليكود).

استعرض أمام الحاضرين عروضا تتضمن مخططاتٍ ورسوماتٍ لغزة تحت السيطرة الإسرائيلية. ووفقًا لمعدي الخطة التي عُرضت في المؤتمر، سيعيش 1.2 مليون يهودي في قطاع غزة، وسيتم نفي جميع سكانه، سواءً أرادوا أم أبوا.

تشمل الخطة إنشاء مدينتين مركزيتين، واحدة شمال القطاع والأخرى جنوبه، بتخطيط عمراني متطور، تضم حوالي 300 ألف وحدة سكنية، ويسكنها مليون نسمة. كما سيتم إنشاء جامعة ومراكز أبحاث في مجالي الزراعة والشؤون البحرية، لتدريب ما يصل إلى 25 ألف طالب، بالإضافة إلى مجمع تكنولوجي متقدم يغطي مساحة 4800 دونم، يوفر آلاف فرص العمل في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

كما يُخطط لإنشاء منطقة صناعية في الجزء الجنوبي من القطاع قرب الحدود المصرية، مستفيدةً من قربه من البحر الأبيض المتوسط للتجارة البحرية والدولية. وسيتم إنشاء منطقة سياحية على طول الساحل تضم فنادق وقرى سياحية وأنشطة رياضات مائية وبنية تحتية للسياحة الدولية. وسيتم تخصيص جزء كبير من الأرض، حوالي 77 ألف دونم، للزراعة الذكية مع التركيز على الصادرات والابتكار الزراعي والبحث.

إلى جانب كل هذا، تُقدّم الخطة هدفًا محوريًا: إخلاء استباقي لجميع سكان غزة، بالتعاون الدولي لإيجاد دول تُوافق على استيعابهم، مثل دول في أفريقيا وأوروبا الشرقية ومنطقة البحر الكاريبي. ووفقًا للمنظمين، فإن المرحلة الأولى من التنفيذ جارية بالفعل، وتشمل إنشاء ست نوى استيطانية أولية. ووفقًا لهم، فإن حوالي 1000 عائلة مُسجّلة بالفعل وجاهزة للانتقال إلى الأرض في ظروف ريادية على حد وصفهم.

وأيد الوزراء وأعضاء الكنيست الحاضرون المُبادرين، مُشيرين إلى أن إسرائيل تمر الآن بمرحلة تاريخية لاحتلال غزة. وصرح الوزير سموتريتش: "هناك فرصة هائلة هنا. لدينا إمكانية نقل سكان غزة إلى دول أخرى، ونحن نعمل على ذلك. سنحتل غزة ونجعلها جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".