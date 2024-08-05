مسؤول مصري رفيع المستوى يعلق على"وجود أنفاق نشطة بين قطاع ومصر"

نفى مصدر مصري رفيع، اليوم (الاثنين)، على قناة "القاهرة نيوز" المصرية، ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود أنفاق نشطة بين مصر وقطاع غزة. كما أكد المصدر أن التقارير حول الأمر تعبر عن "هروب إسرائيل من فشلها في قطاع غزة".

ذكر المصدر أن إسرائيل تتجاهل عمليات تهريب الأسلحة من الأراضي الإسرائيلية إلى الضفة الغربية - وأن "إسرائيل تبتكر أعذارًا للاستيلاء على الأراضي ومواصلة القتل والذبح بين الفلسطينيين".

بالإضافة إلى ذلك، قال إن إسرائيل لم تثبت وجود أنفاق نشطة على حدود مصر مع قطاع غزة - وذكر أن إسرائيل تستخدم الأنفاق، التي أغلقت بالفعل، لتقديم "ادعاءات كاذبة" من أجل "تحقيق أهدافها السياسية". وذكر المصدر أيضًا أن مصر لم توقف محادثاتها مع الأطراف المختلفة – إسرائيل والولايات المتحدة وحماس – وذلك بهدف "الحفاظ على مسار المفاوضات الحالي وتجنب التصعيد".