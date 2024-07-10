تغطية متواصلة || رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من غزة: ليس هناك خلط، نبحث عن فرص أيضا لقتل مسؤولين كبار في حماس
سمح بالنشر اليوم عن مقتل جندي إسرائيلي وسط قطاع غزة، وتقارير لبنانية عن ضربات إسرائيلية لسلاح الجو الإسرائيلي قرب قرية النبي شيث بمنطقة بعلبك
اليوم الـ278 للحرب: نشر الجيش الإسرائيلي بيانا الى سكان مدينة غزة يطالب به سكان المدينة الإخلاء إلى الجنوب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي بالقتال وسط قطاع غزة، وإنه يفحص التقرير عن مقتل 29 فلسطينيا مدنيا قرب مدرسة في خان يونس، وكشف أن الزوجين الذين قتلا جراء الصاروخ المباشر الذي استهدف مركبتهما في الجولان هما نوعاة ونير بيرنس.
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القصف على الجليل الأعلى: تم إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان، تم اعتراض بعضها. لا يوجد ضحايا
على خلفية صافرات الإنذار التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى، رصد نحو 30 صاروخاً اجتازت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة زعورة، دون وقوع إصابات.
نتنياهو: ملتزمون بالصفقة طالما تم الحفاظ على الخطوط الحمراء لإسرائيل
اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك وقال مكتب نتنياهو إن الرجلين “ناقشا القضايا الإقليمية”. وفي ما يتعلق بالمفاوضات أيضاً، أكد رئيس الوزراء التزامه بالصفقة طالما تم الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية. وحضر اللقاء وزير الشؤون الإستراتيجية والسفير الأمريكي لدى إسرائيل".
هرتسي هاليفي: ليس هناك خلط، نبحث عن فرص أيضا لقتل مسؤولين كبار في حماس
أجرى رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي تقييما للوضع في وسط قطاع غزة الليلة الماضية، وقال: "نمارس ضغوطا عسكرية بأشكال مختلفة. القاسم المشترك هو التصميم، وفي هذه المهام سنقوم أيضًا بتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية، وقتل أكبر عدد ممكن من نشطاء حماس، وقتل أكبر عدد ممكن من القادة". وأضاف " لا يوجد خلط هنا ولا يوجد توقف ، نحن نخطط مسبقًا الى الأمام وننتهز الفرص لاستهداف كبار المسؤولين، وأيضا البنى التحتية والناشطين، ونحن نقوم بذلك حقًا بجميع أنواع الأساليب."
الوفد الإسرائيلي يصل الى قطر
وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنياع إلى قطر لبدء محادثات لدفع لصفقة الرهائن. ويتضمن جدول الأعمال تثبيت وتعزيز الاتفاقيات بين الأطراف التي تمت الموافقة عليها بالفعل كجزء من الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووافق عليها مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى بناء آلية لتقليص الفجوات في القضايا الخلافية بين إسرائيل وحماس. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات معقدة وتستمر لعدة أسابيع.
نوعا ونير بيرنس هما الزوجان اللذان قُتلا بصاروخ أطلقه حزب الله على سيارتهما في الجولان
نوعا أدير بيرنس وزوجها نير بيرنس، من سكان كيبوتس أورتال في الجولان، هما الوالدان اللذان قُتلا نتيجة إصابة مباشرة لسيارتهما بعد قصف على مرتفعات الجولان، بعد ساعات من اغتيال الحارس الشخصي السابق للأمين العام لحزب الله
غالانت في الجلسة العامة للكنيست: "إن الشرعية الدولية التي تطالب بشروط إنسانية هي شرط أساسي لتمكين نشاط الجيش. ونحن بحاجة إلى الحفاظ عليها من أجل منع حدوث أزمة إنسانية في غزة".
مصدر أمني رفيع لـ"الحدث": رصدنا آلاف من عناصر الميليشيات المحسوبة على الحرس الثوري بسوريا
الجيش الإسرائيلي ينشط في منطقة طولكرم ورام الله
تنشط قوات الجيش الإسرائيلي في عدة مواقع في الضفة الغربية، ومن بينها طولكرم ورام الله. وتتركز العمليات على تحديد ومصادرة المواد والوسائل التي يستخدمها المسلحون لتحضير المتفجرات.