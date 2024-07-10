اليوم الـ278 للحرب: نشر الجيش الإسرائيلي بيانا الى سكان مدينة غزة يطالب به سكان المدينة الإخلاء إلى الجنوب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي بالقتال وسط قطاع غزة، وإنه يفحص التقرير عن مقتل 29 فلسطينيا مدنيا قرب مدرسة في خان يونس، وكشف أن الزوجين الذين قتلا جراء الصاروخ المباشر الذي استهدف مركبتهما في الجولان هما نوعاة ونير بيرنس.

يمكنكم الاطلاع على المدونة السابقة في الرابط التالي