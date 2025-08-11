السلاح خارج طاولة المفاوضات؟ تقرير: وفد حمساوي سيصل إلى مصر اليوم

قد يعجبك أيضًا -

تستمر الجهود لإعادة الاتصالات ةاستئناف مفاوضات إبرام صفقة مخطوفين بين إسرائيل وحماس. وأكد القيادي البارز في حماس بالخارج باسم نعيم أن قضية نزع سلاح حماس غير مطروحة.

وقال باسم نعيم في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "هذا ليس موضوعًا للنقاش، ولن يقبل أي قائد في فصائل المقاومة الفلسطينية طرح قضية السلاح على طاولة المفاوضات". وأضاف أن حماس طرحت مقترحًا بديلًا: "إنهاء الحرب، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وفتح المعابر، وإعادة إعمار قطاع غزة. عندها، يُمكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، تُفتح خلالها مفاوضات لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

وفي ذات السياق، أفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية بأن وفدًا رفيع المستوى من حماس بقيادة خليل الحية، سيصل إلى مصر اليوم في محاولة لدفع المحادثات قدمًا. وأفادت الأنباء أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعطى المبعوث الأميركي ويكتوف الضوء الأخضر للتفاوض على صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المخطوفين وإنهاء الحرب.

وفي سياق آخر، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن بلاده تعارض بشدة قرار الكبنيت الإسرائيلي بتوسيع النشاط العسكري في غزة وتكريس "الاحتلال" في القطاع، واعتبره "قرارًا خطيرًا للغاية سيؤدي إلى مزيد من التدهور". وفي اتصال هاتفي مع نظيره الألماني، دعا وزير الخارجية المصري الاتحاد الأوروبي إلى التحرك السريع لوقف "التصعيد الإسرائيلي" الذي وصفه بالخطير.