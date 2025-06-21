المنظومة الدفاعية التي نشرتها إسرائيل لأول مرة على اليابسة لاعتراض المسيرات الإيرانية

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اعترضت منظومة "باراك" الجمعة طائرة مسيرة إيرانية اخترقت أراضي دولة إسرائيل لأول مرة، بعد نشرها على اليابسة مواقع مختلفة في أنحاء إسرائيل.

طُورت هذه المنظومة ، الذي أنتجته شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، للحماية من التهديدات الجوية، وكانت الخبرة التشغيلية به مقتصرة على السفن الحربية التي نشرت عليها.حتى الآن، اعترضت منظومة "باراك" حوالي 30 طائرة مسيرة من سفن "شايتيت 3" التي يُنشر عليها. وابتداءً من الجمعة بدأ النظام بالمشاركة في جهود اعتراض التهديدات القادمة من إيران - أيضًا من اليابسة.

منظومة "باراك" تساعد بشكل أساسي على اعتراض المسيرات، لكن يمكن استخدامها عند الحاجة كأداة لاعتراض صواريخ كروز. وتتميز المنظومة بالاستجابة الفورية التي يقدمها مهندسو أنظمة الدفاع الذين يطورون المنظومات ويخففون العبء عن الأنظمة الأخرى.

عموما نفذت عمليات الاعتراض منذ بداية الحرب مع ايران منظومتا "حيتس 2" و"حيتس 3" الإسرائيليتان، المصممتان لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى. وتتلقى مساعدة من نظام "ثاد" الأمريكي، بالإضافة إلى نظام الاعتراض "إس إم-3" المحمول على متن السفن الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط.