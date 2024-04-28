التغطية متواصلة| تواصل العمليات في وسط قطاع غزة وإعطاب منصات لإطلاق الصواريخ بقصف دقيق
في أعقاب نشر فيديو لأسيرين بقبضة حماس طالب المتظاهرون الحكومة بإبرام صفقة عاجلا لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ 205 أيام وسط انتظار رد حماس على صفقة جديدة
مع تواصل المناوشات على الجبهة الشمالية لإسرائيل تلقت الأخيرة الليلة الماضية 26 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى، "سقطت في مناطق مفتوحة"، وفق ما قال الجيش الإسرائيلي.
وأفادت تقارير في وقت لاحق بأن سلاح الجو الإسرائيلي رد على الغارات الصاروخية بغارات جوية على جنوب لبنان.
وفي أعقاب نشر فيديو لأسيرين بقبضة حماس طالب المتظاهرون الحكومة بإبرام صفقة عاجلا لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ 205 أيام وسط انتظار رد حماس على صفقة جديدة فيما تشتد حدة المظاهرات الطلابية في الجامعات الأميركية الرائدة.
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مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS حول صفقة الرهائن: 'نتوقع ردا من السنوار خلال الـ 48 ساعة المقبلة'
وصف مسؤول إسرائيلي كبير المشهد الراهن خلال حديثه مع i24NEWS بأننا "أمام لحظات حاسمة في الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن جديدة مع حماس". وأضاف "ننتظر رد السنوار خلال الـ 48 ساعة القادمة" لافتا إلى أن إسرائيل أبدت استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة جدا فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة".
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الجيش الإسرائيلي: تواصل العمليات في وسط قطاع غزة وإعطاب منصات لإطلاق الصواريخ بقصف دقيق
صفارات الإنذار تدوي في البلدات الحدودية شمال إسرائيل
الجيش الإسرائيلي نفذ ليلا غارات على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
أفاد بيان للجيش الإسرائيلي الأحد بتنفيذ طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي غارات ضد أهداف لحزب الله في منطقة مارون الراس في جنوب لبنان، بما في ذلك عدد من المواقع المشتملة على بنية تحتية عسكرية ومجمع عسكري. بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحزب الله في منطقة طير حرفا، ومنطقة يارين بجنوب لبنان.
تقرير: مسؤولون أمريكيون يعتقدون بإمكانية ضلوع إسرائيل بانتهاكات القانون الدولي في غزة
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وزير الخارجية الفرنسي سيزور لبنان سعيا لـ"منع التصعيد الإقليمي"