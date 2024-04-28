مع تواصل المناوشات على الجبهة الشمالية لإسرائيل تلقت الأخيرة الليلة الماضية 26 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى، "سقطت في مناطق مفتوحة"، وفق ما قال الجيش الإسرائيلي.

وأفادت تقارير في وقت لاحق بأن سلاح الجو الإسرائيلي رد على الغارات الصاروخية بغارات جوية على جنوب لبنان.

وفي أعقاب نشر فيديو لأسيرين بقبضة حماس طالب المتظاهرون الحكومة بإبرام صفقة عاجلا لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ 205 أيام وسط انتظار رد حماس على صفقة جديدة فيما تشتد حدة المظاهرات الطلابية في الجامعات الأميركية الرائدة.

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