عضو كبير في فريق التفاوض الإسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل التوصل إلى صفقة إطلاق سراح الرهائن

أشار عضو كبير في فريق التفاوض الإسرائيلي، الذي يعمل على استئناف صفقة إطلاق سراح المختطفين، صباح اليوم الجمعة، إلى أن حماس أعلنت أنها لن توافق على مواصلة المحادثات إلا إذا توقفت الحرب. وقال المسؤول في محادثة مع "واي نت": "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولا وقف لإطلاق النار إلا في إطار صفقة إطلاق سراح الرهائن".

وردت حماس في غزة، الليلة الماضية، على الاقتراح الإسرائيلي الجديد، قائلة إنها لن تعود إلى المفاوضات إلا إذا أوقفت إسرائيل الحرب. وأكدت الحركة أنها أظهرت مرونة وإيجابية طوال جميع الجولات السابقة للمفاوضات غير المباشرة، وأنها وافقت في بداية الشهر على اقتراح الوسطاء. وفي القدس، أوضحوا أن العرض الذي وافقت عليه حماس حينها لم يكن إسرائيليًا.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير في رسالة واضحة إلى حماس: "إذا كانوا يعتقدون أنهم سيحصلون على وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى صفقة الرهائن، فإنهم واهمون. هذا لن يحدث". وأضاف أن إسرائيل ستستمر في القتال بكل قوة، وإذا كانت حماس تريد وقف إطلاق النار لصالح سكان غزة، فيجب أن يكون ذلك جزءًا من المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين.

وأوضح المسؤول أن مطلب حماس بوقف القتال أولاً ومن ثم الدخول في المفاوضات لن يتحقق. وأكد أن الخطوط العريضة المقترحة لصفقة الرهائن تشمل وقف إطلاق نار طويل الأمد، ولكن لن يكون هناك وقف إطلاق نار ليس جزءًا من الصفقة.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن تشاؤمهم إزاء الرد السلبي الذي قدمته حماس، مؤكدين في الوقت نفسه تصميمهم على مواصلة المحادثات. وأكدوا أن قائد حماس، يحيى السنوار، يحاول فرض وقف إطلاق النار، لكن ذلك لن يحدث إلا كجزء من صفقة الرهائن وليس كشرط مسبق.

من جانبها، أكدت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أنها لن توافق على "المشاركة في هذه السياسة"، وأنها لن تستمر في المفاوضات في ظل "العدوان والقتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية لشعبنا". وأعلنت الحركة أنها أبلغت الوسطاء بموقفها الواضح بأنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب، فستكون حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل أسرى شاملة.

وقال محمد مرداوي، المسؤول الكبير في حماس، الليلة الماضية: "لا جدوى من المشاركة في مفاوضات نعلم مسبقاً أنها لن تؤدي إلى أية نتائج". وأفادت شبكة "العربية" التلفزيونية السعودية أن هناك مباحثات مصرية أميركية لتنسيق لقاء ثلاثي مع إسرائيل لفتح معبر رفح. وأكدت التقارير أن واشنطن أبلغت القاهرة برغبتها في احتواء التوتر على الحدود وعدم تأييدها للوجود الإسرائيلي في رفح. ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل وفد أميركي لبحث إدارة معبر رفح وأزمة الحدود، مع تقارير تفيد بأن إسرائيل عرضت على مصر إدارة المعبر بالتعاون مع الأمم المتحدة وعناصر فلسطينية غير تابعة لحماس.