هل تستعد حماس لمهاجمة إسرائيل؟|| نتنياهو يعقد اجتماعا لمناقشة حدث أمني غير عادي

على خلفية عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا غير عادي الليلة، للقيادة الأمنية والمستوى السياسي، يتضح أن السبب هو "حدث غير عادي خلال الفترة الأخيرة، حيث رصدت مؤشرات لاستعدادات حماس لمحاولة تنفيذ هجوم ضد إسرائيل على غرار السابع من أكتوبر".

أجرى نتنياهو الاجتماع بمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الموساد ديدي بارنياع، ووفقا لما أفاد به مراسل الشؤون السياسية غاي عزرئيل فإن الحديث عن حدث غير عادي في الآونة الأخيرة، والذي قد يشير الى محاولات حماس للاستعداد الى هجوم.

جرى النقاش على مستوى غير عادي من التقسيم – ورفض كل من مكتب نتنياهو ومكتب كاتس في البداية التعليق على مضمون اللقاء وموضوعه. بعد ذلك، سمح بنشر محتوى اللقاء – بموافقة الرقابة العسكرية.