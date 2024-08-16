التغطية متواصلة| بيان أميركي مصري قطري: "اليوم تم تحديد الشروط بشأن المفاوضات، وسيعقد اجتماع الأسبوع الوشيك للتوصل إلى اتفاق"

تتواصل المفاوضات، اليوم الجمعة، في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فيما أثار هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية وأسفر عن مقتل فلسطيني، إدانات واسعة، بما في ذلك من جانب القادة الإسرائيليين.

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة أن "الأجواء كانت شديدة التوتر، حتى أنه عندما طرح فريق التفاوض الإسرائيلي مطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة لتأمين الممرات الاستراتيجية في غزة، فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أعصابه، وانفجر غاضباً"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

فيما الوفد المصري أعد العدة من جديد منذ انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات أمس الخميس في الدوحة من أجل تذليل العقبات الباقية، ولفت مصدر مصري رفيع إلى أن كافة المجريات ستبلغ لحماس في الوقت عينه من قبل الوسطاء، بما أن الحركة لم تشارك.