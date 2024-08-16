التغطية متواصلة| بيان أميركي مصري قطري: "اليوم تم تحديد الشروط بشأن المفاوضات، وسيعقد اجتماع الأسبوع الوشيك للتوصل إلى اتفاق"
تتواصل المفاوضات، اليوم الجمعة، في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فيما أثار هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية وأسفر عن مقتل فلسطيني، إدانات واسعة.
تتواصل المفاوضات، اليوم الجمعة، في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فيما أثار هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية وأسفر عن مقتل فلسطيني، إدانات واسعة، بما في ذلك من جانب القادة الإسرائيليين.
وفي السياق كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة أن "الأجواء كانت شديدة التوتر، حتى أنه عندما طرح فريق التفاوض الإسرائيلي مطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة لتأمين الممرات الاستراتيجية في غزة، فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أعصابه، وانفجر غاضباً"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
فيما الوفد المصري أعد العدة من جديد منذ انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات أمس الخميس في الدوحة من أجل تذليل العقبات الباقية، ولفت مصدر مصري رفيع إلى أن كافة المجريات ستبلغ لحماس في الوقت عينه من قبل الوسطاء، بما أن الحركة لم تشارك.
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بيان قطري مصري أميركي: "قدمنا اقتراحاً يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع مقترح بايدن"
قالت مصر وقطر والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، إنه "على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من الوسطاء في محادثات مكثفة، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين"، مؤكدةً أن "المحادثات كانت جادة، وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".
وأضافت أن "الولايات المتحدة قدمت بدعم من قطر ومصر، لكلا الطرفين، اقتراحاً يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو، وقرار مجلس الأمن رقم 2735". وأشارت إلى أن "الاقتراح مبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".
وأكدت الدول الثلاث، في بيانها المشترك، أنها "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".
وسيجتمع كبار المسؤولين من الدول الوسطاء مرة أخرى في القاهرة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقاً للشروط المطروحة.
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قطر والولايات المتحدة ومصر في بيان مشترك: "اليوم تم تحديد الشروط بشأن المفاوضات، وسيعقد اجتماع الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق"
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور إسرائيل الأحد الوشيك في إطار جولة إقليمية لبحث التصعيد في الشرق الأوسط
أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل إلى إسرائيل، الأحد الوشيك.
وذكر الموقع أن بلينكن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين. وأشار إلى أن الوزير الأميركي قد يزور القاهرة والدوحة.
"الأونروا": غزة في مرحلة "قاتمة للغاية على مرأى من العالم"
وصفت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الجمعة، المرحلة الحالية التي تمر بها غزة بـ"القاتمة للغاية على مرأى من العالم"، مشيرةً إلى أن "أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع خلال 10 أشهر".
وأوضحت "الأونروا" أن "المعاناة الهائلة نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في تحقيق وقف إطلاق النار"، لافتةً إلى أن من بين الضحايا "أكثر من 200 عضو في الوكالة، وأكثر من 100 صحافي، وعدد كبير من العاملين في القطاع الصحي".
وكررت الوكالة الأممية الدعوة إلى "وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة".
بيان أميركي مصري قطري: الفرق الفنية ستواصل العمل على تفاصيل تنفيذ اتفاق غزة
إطلاق سراح مشتبه به اعتقل بعد أعمال شغب مساء الخميس في قرية جيت الفلسطينية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق سراح المشتبه به الوحيد الذي اعتقل بعد أعمال الشغب التي وقعت مساء الخميس في الضفة الغربية في قرية جيت الفلسطينية. وبحسب المصادر، لم يتم اعتقاله للاشتباه في تورطه في أعمال الشغب نفسها، بل بسبب عرقلة عمل شرطة الحدود التي كانت تعمل في البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية المجاورة حفات جلعاد.
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صافرات الإنذار تدوي بالجليل الغربي شمال إسرائيل
البيت الأبيض: "هجمات المستوطنين غير مقبولة إطلاقا ويجب أن تتوقف"
من المتوقع أن يعود الوفد الإسرائيلي الموجود من قطر هذه الليلة.
الخارجية الفرنسية: "ندعو إسرائيل لاتخاذ جميع التدابير لحماية الفلسطينيين من المستوطنين"
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"اليونيسف" تدعو إلى هدنة 7 أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الجمعة، إلى هدنة 7 أيام في قطاع غزة، من أجل تطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.وطالبت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، "أطراف النزاع بتنفيذ وقفات إنسانية في القطاع لمدة 7 أيام للسماح بإجراء جولتين من حملات التطعيم".
وأوضحت أن "هذه الهدنة ستسمح للأطفال والأسر بالوصول بأمان إلى المرافق الصحية، والعاملين في مجال التوعية المجتمعية أيضاً للوصول إلى الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية للتطعيم".
حزب الله يبث فيديو دعائي جديد يكشف فيه لأول مرة أنفاقه تحت الأرض
بعد نفيه مراراً في السابق تخزينه للأسلحة في مناطق مأهولة أو إقراره بوجود أنفاق أسلحة في مناطق جنوبية خاضعة للقرار الأممي 1701، بث حزب الله فيديو عن منشأة صواريخ تحت الأرض. وأظهر المقطع المصور عددا من الشاحنات المحملة بالصواريخ والأسلحة تسير في نفق ضخم تحت الأرض.
ليعلو صوت زعيم حزب الله حسن نصرالله مهددا بوجود مئات الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة التي قد تصل إسرائيل.
فتحت عنوان "جبالنا خزائننا" نشر الإعلام الحربي للحزب فيديو امتد لدقيقتين لما أسماها "منشأة عماد 4"، ما قد يدل على وجود 3 منشآت أخرى أيضاً.
بريطانيا وفرنسا تدينان بـ"أشد العبارات" هجمات المستوطنيين في الضفة الغربية
أدانت المملكة المتحدة وفرنسا، اليوم الجمعة، هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية بـ"أشد العبارات".
وندد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقدس، بهجمات المستوطنيين الإسرائيليين بالضفة الغربية.
وقتل مستوطنون إسرائيليون شاباً فلسطينياً، وأصابوا آخرين بجروح، أمس الخميس، في هجوم على قرية جيت شرق قلقيلية في الضفة الغربية.