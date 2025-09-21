بعد مرور عام: إسرائيل تنشر لقطات جديدة من المعركة مع حزب الله

قد يعجبك أيضًا -

العملية بدأت بضربات جوية مكثفة، استهدفت قدرات الحزب الصاروخية، مواقع عسكرية وقيادات في الصفوف الأولى والثانية، إلى جانب البنى التحتية التي اعتمد عليها في خطته لاجتياح الجليل.

خلال عام كامل، يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل ما بين أربعة إلى خمسة آلاف مقاتل من حزب الله، بينهم قياديون بارزون، ودمّر ما يقارب تسعة آلاف وثمانمئة هدف عسكري، كما فجّر ألفًا ومئة منشأة تحت الأرض، وصادر عشرات آلاف القطع من الأسلحة والذخائر، كما استطاع شل نحو ثمانين في المئة من منصات الصواريخ قصيرة المدى على حد قوله.

عملية سهام الشمال، أسفرت عن إلحاق ضرر ملموس بمنظومة القيادة والسيطرة وقوة الرضوان، وتدمير شبه كامل للبنى التحتية الحيوية لحزب الله في خط القرى الأول والثاني جنوب لبنان كما أشارت المصادر العسكرية الإسرائيلية، فبعد الضربات الافتتاحية، نفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية مستخدماً خمس فرق عسكرية في أكثر من ثلاثين قرية في جنوب لبنان ومناطق إضافية.

النار لم تخمد تمامًا، فبعد وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، واصل الجيش عملياته، معلنًا مقتل ثلاثمئة عنصر إضافي واستهداف مئات الأهداف الجديدة، إلى جانب بناء مواقع دفاعية وتركيب أكثر من ألف ملجأ محصن شمالًا، كما أنشأ ستة ثكنات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

عام على سهام الشمال، نار خمدت فوق السطح، لكنها تشتعل تحت الرماد بانتظار الجولة المقبلة والتي قد تندلع في أي وقتٍ قريب بحسب محللين بسبب الضغوطات الكبيرة التي تُمارس على حزب الله من ضمنها استمرار الخروقات الإسرائيلية.