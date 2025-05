عضو الكنيست تالي غوتليب بتصريح مثير للجدل :"كل مختطف يتم غسل دماغه من قبل حماس"

أجرت عضو الكنيست تالي غوتليب اليوم (الاثنين) مقابلة في برنامج "أبيض وأسود" على قناة الكنيست وقالت أشياء مثيرة للجدل حول المختطفين في غزة: "كل مختطف يتم غسل دماغه من قبل حماس، ويتحدث بما تقوله حماس"..

سأل المذيع آفي بلوم عضو الكنيست: "ماذا؟ هل يخرجون مصابين بمتلازمة ستوكهولم؟ هذا أمر خطير". هنا، تراجعت غوتليب خطوةً إلى الوراء وأجابت: "لا أريد... احترامًا لهم. قلبي معهم بعد ما مرّوا به. لن أقول كلمةً واحدةً عن الرهائن الذين غادروا غزة".".

https://x.com/i/web/status/1924477113735811284