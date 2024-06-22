حاول الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، اغتيال رائد سعد، أحد أبرز قادة حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أفادت تقارير في القطاع. وتشير التقديرات إلى أن سعد، رئيس دائرة العمليات في حماس. قُتل في التفجيرات التي وقعت في منطقة مدينة غزة، ونتيجة لذلك، وفقًا لتقارير فلسطينية قتل ما لا يقل عن 42 فلسطيني في هذه التفجيرات. في حين لم تؤكد حماس الأمر.

وتعرض رائد سعد (أبو معاذ) رئيس قسم العمليات في الذراع العسكرية لحركة حماس لهجوم في المبنى الذي اختبأ فيه في مخيم الشاطئ، أكبر مخيم للاجئين شمال غرب غزة. ويعتبر سعد رقم 4 في المبنى التنظيم لحركة حماس ولديه دور كبير في اتخاذ القرار على مستوى القيادة، وكان مستهدفا من قبل الجهاز الأمني الإسرائيلي منذ بداية الحرب وحتى قبلها. حيث أنه من منطلق منصبه، يمتلك معلومات استخباراتية كبيرة، ويعرف بعمق مبنى شبكة الأنفاق، الجهاز الصاروخي والمواقع السرية التي تستخدمها حماس ونشطائها.

ويشار الى أن سعد كان من قادة حماس الذي أداروا الحرب مع إسرائيل في عملية "حامي الأسوار" عام 2021، وبعد فك الارتباط عام 2005 شغل سعد قائد وحدة مدينة غزة في الذراع العسكرية لحركة حماس وكان شخصية رئيسية على مدار سنوات في حماس.