تقرير: قادة حماس يخططون لمغادرة قطر إلى العراق والحصول على الحماية الإيرانية

نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، مساء اليوم (الاثنين)، أن قادة حماس يعتزمون مغادرة قطر والانتقال إلى العراق لتحيط بهم هناك الحماية الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة وفي ضوء تعثر جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والسماح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ظهرت هنا وهناك تقارير تتحدث عن ضغوط متزايدة على قطر للضغط على حماس وجاء هذه المرة أن واشنطن والدوحة تمارسان ضغوطا على حماس لقبول المقترح الإسرائيلي الأميركي.

وأفاد التقرير أن مسؤولين في الحكومة العراقية أكدوا وصول قادة حماس إلى العاصمة العراقية الشهر الماضي. وسيغادر أولئك العاصمة القطرية لصالح بغداد حيث ستكون إيران مسؤولة عن حمايتهم وحماية مكاتبهم.

وبالرغم من عدم وجود إجماع في البرلمان العراقي من جانب الأكراد وبعض السنة، خشية أن تثير الخطوة حفيظة الولايات المتحدة إلا أن النشر يفيد بأن زعيم حماس، إسماعيل هنية، ناقش هذه الخطوة مع حكومتي إيران والعراق، وتم الاتفاق على المضي قدمًا بشأن القرار.

ونقلت الصحيفة عن عضو برلمان إلى جانب "قيادي حزبي مقرب من الجماعات المسلحة الموالية لإيران"، قولهما إن بغداد ترحب بالوجود المتوقع لحركة حماس في أراضيها. وتجدر الإشارة إلى أن حماس افتتح هذا الشهر "مكتباً سياسياً" في العاصمة العراقية، لكن لم يكن هناك حديث حينها عن انتقال أي من قادته إلى هناك.

ومن المتوقع أن ينشئ التنظيم في الأسابيع المقبلة مكتب اتصالات في بغداد، لكن لا يزال من غير الواضح متى سيصل القادة أنفسهم إلى العاصمة العراقية. وقالت مصادر تحدثت للصحيفة الإماراتية، إنه في إطار الاستعدادات لنقل مكاتبها، أرسلت حماس أيضًا "فرقًا أمنية ولوجستية" إلى بغداد.

IDF spokesperson's unit

وقال أحد المصادر المقتبسة في التقرير إنه حتى لو تم الانتقال فمن المتوقع أن تترك حماس ممثلين معينين في الدوحة من أجل الحفاظ على الاتصال بين المنظمة وقطر على ضوء الدور المستقبلي لقطر كاحد المساهمين الرئيسيين في إعادة إعمار قطاع غزة.