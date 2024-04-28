وزير الخارجية السعودي: "حل الدولتين يمنع تكرار الحرب واجتياح رفح سيؤدي لعواقب وخيمة"

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مداخلة له اليوم الأحد، خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أن التحدث عن أنصاف الحلول في قطاع غزة هو "أمر سخيف"، وأن التركيز يجب أن ينصب على حل الدولتين.

وقال الوزير بن فرحان، إن "قطاع غزة يحتاج 30 عاما لإعادة البناء بعد الحرب الإسرائيلية"، مبينا أن تقرير للأمم المتحدة أشار إلى أن إزالة الأنقاض تحتاج إلى 15 عاما.

وتابع الوزير "الأزمة الفلسطينية دخلت شهرها السابع وما زلنا نناقش موضوع هل تدخل الشاحنات الإنسانية إلى غزة.. هذا أمر غير مقبول"

وحذر من أن "أي توسع في العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة"، في إشارة للهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن "الوضع صعب للغاية.. وهناك احتمال أن يتوسع.. ونواجه توسعا كبيرا في العمليات العسكرية في غزة... الوضع في غزة كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. وفشل للنظام السياسي العالمي الحالي.. كارثة إنسانية.. نريد وقفا لإطلاق النار والتعامل مع تبعات النزاع".

وتابع "من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين والأمم المتحدة والمنطقة والأسرة الدولية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وتفادي المعاناة التي حدثت في غزة، وعدم تكرار هذه الحرب وأن الدماء التي سفكت لم تهدر".